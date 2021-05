To już 30. sezon programu, którego gospodarzem jest Kuba Wojewódzki. W każdy wtorek na antenie TVN kontrowersyjny prowadzący zaprasza do studia dwójkę gości. Z zeszłym tygodniu na kanapie zasiadł Abelard Giza, który skłonił dziennikarza do wytłumaczenia się z ostatniej sytuacji, w której ten jechał samochodem 250 km/h. Tym razem gwiazda stacji zaprosiła do siebie aktora Macieja Stuhra oraz skoczka narciarskiego Piotra Żyłę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojewódzki lubi się kłócić

Piotr Żyła u Kuby Wojewódzkiego. W trakcie skoku złapała go biegunka. "Papryki się najadłem"

Zdobywca sześciu medali mistrzostw świata pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego już drugi raz. Ostatnio było to w 2013 roku, a Piotr Żyła przez ten czas osiągnął naprawdę wiele. Sam dziennikarz przyznał, że jest jego wielkim fanem.

Matura to bzdura? Te gwiazdy mogą tak myśleć, bo nie zdały egzaminu dojrzałości

Wojewódzki zapytał, czy Piotr wie, dlaczego odniósł taki sukces w ostatnim sezonie. Skoczek zdradził, że pracował nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie. A pomagały mu w tym osiołki.

Osiołek jest twoim lustrzanym odbiciem. Jak na niego patrzysz, to on dostosowuje się mentalnie do ciebie. Później patrzysz na niego i jak się zestresujesz to on cię w ogóle nie słucha. A chodzi o to, żeby słuchał.

Kuba nawiązał również do jednej, dosyć niecodziennej historii. Przypomniał sytuację, kiedy podczas lotu ze skoczni, złapała go... biegunka.

Raz mnie biegunka złapała w powietrzu. Jak ja dobrze skaczę, to ja tego nie pamiętam. Przed samym skokiem mnie złapało. Papryki się najadłem i w sumie było tak, że przed samym skokiem zaczęło mnie wiercić w brzuchu. Jechałem i mnie brzuch bolał - wspominał.

Zborowska będzie pokazywać w sieci twarz dziecka? Ma twarde stanowisko

Ujęły was historie skoczka?