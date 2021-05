"Cień i kość" swoją premierę miał w kwietniu, a już wyrósł na jednego z liderów produkcji Netfliksa. Skierowany do młodej widowni serial fantasy to ekranizacja "Trylogii Grishów" autorstwa Bardugo Leigh. Twórcy zekranizowali na razie pierwszą część książki, co oznacza, że można się spodziewać kolejnych sezonów. Choć drugi nie został jeszcze potwierdzony, prawdopodobnie zdjęcia ruszą już niedługo. Kreator serialu zdradził co nieco o nowych wątkach, które mają się pojawić. Te zapowiadają się obiecująco.

W pierwszej książce trylogii, na której oparto scenariusz, pomiędzy dwójką głównych bohaterów - Aliną i jej przyjacielem Malem, dochodzi do pocałunku. Jednak na ekranie w pierwszym sezonie przyjaciele trzymali się na dystans. Twórca serialu "Cień i kość" Eric Heisserer odniósł się do ewentualnych miłosnych wątków. Wszystko wskazuje na to, że relacja Aliny i Mala jeszcze ewoluuje.

Zdecydowanie trzeba przyznać, że były momenty, w których pocałunek byłby uzasadniony. Powiem ogólnikowo i bez wskazywania palcem – toczyłem bitwy dotyczące serialu. Niektóre wygrałem, inne przegrałem. Ale wierzę, że w ich przyszłości jest miejsce na wiele pocałunków, jeśli będzie okazja, by to pokazać – powiedział Eric Heisserer w rozmowie z "TV Line".

W pierwszym sezonie nie wszystko zostało wyjaśnione. Zawiłości niektórych postaci mają się wyklarować w drugim sezonie.

Dochodzimy do momentu, w którym zrozumiecie, jakie znaczenie będzie mieć np. poznanie Wylana przez Jespera, jak to odmieni jego życie i na odwrót. Zrozumiecie jak przyciąganie i odpychanie się Kaza i Inej sprawia, że ich relacje stają się bardziej i bardziej napięte, a oni są związani własnymi traumami – powiedział Eric Heisserer w wywiadzie.

Scenarzysta dodał także, że wiele wątków nie zostało jeszcze poruszonych. Przewiduje, że będą pojawiać się kolejne sezony.

Jest tak dużo materiału, który napisała Leigh i jest tak wiele fascynujących postaci. Myślę, że ten nasz flagowy projekt może potrwać cztery sezony - zdradził Eric Heisserer portalowi "TV Line".

W główną rolę wojowniczki Aliny Starkov, która ma uratować pogrążone w wojnie państwo wciela się Jessie Mei-Li. Na planie towarzyszy jej odtwórca Mala Archie Renaux. Czy to właśnie w relacji tej dwójki zajdą największe zmiany? Fani serialu od dawna na to liczą. Premiera drugiego sezonu "Cienia i kości" na Netfliksie nie jest jeszcze znana.