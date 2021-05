Obsada "Power Couple" powoli się uszczupla. W ostatnim odcinku show widzowie pożegnali się z Ewą Kasprzyk i z Michał Kozerskim, a Piotr Rubik został uznany za pantoflarza. Nie brakowało też drobnych dram. W siódmym odcinku programu działo się równie dużo.

"Power Couple". Piotr Rubik uznany za pantoflarza. Kto odpadł z programu?

Zobacz wideo "Power Couple". Ewa Kasprzyk wystraszyła Janusza Chabiora

"Power Couple". Jak dobrze znasz części ciała swojej ukochanej?

Tym razem mężczyźni musieli odnaleźć wśród zdjęć kadry, na których uchwycono części ciała ich ukochanych. Zadanie całkiem proste, toteż produkcja postanowiła je nieco skomplikować. Oprócz tego, że czas został ograniczony, to uczestnicy musieli szukać zdjęć, siedząc w samochodzie, który ciągle obracał się na specjalnej platformie. W poszukiwaniach przeszkadzały im też małe piłki porozrzucane w aucie.

Janusz Chabior poradził sobie z zadaniem niemal idealnie. Pomylił jednie zdjęcie, na którym widać było ucho. Agata Wątróbska nie miała jednak pretensji o to, ze przegrali rozgrywkę, tracąc pieniądze. Trzy z pięciu fotografii prawidłowo wskazał też mąż Katarzyny Pakosińskiej, Irakli Basilashvili. Z zadaniem nie poradził sobie również Piotr Rubik.

Ja od razu zobaczyłam jego pomyłkę. Ja od razu dostrzegłam te trzy dziurki w uchu, a ja mam tylko dwie - mówiła żona muzyka.

To jest głupota, że tego nie widziałeś - wyrzucała kompozytorowi żona.

Ona jest na mnie zła -mówił później w domu Rubik o Agacie Rubik.

Po co takie głupoty gadasz? - strofowała go była modelka.

Rubikowie byli bardzo niezadowoleni, że stracili pieniądze. Konto Piotra Gruszki i Aleksandry Gruszki również uszczuplało.

Takie lekkie przewracanie oczami i lekki grymas, już wiedziałem, że coś jest nie tak - mówił z kolei Tomasz Torres, który wybrał złe zdjęcie przedstawiające nos.

Paulina musiała mnie podnosić na duchu - mówił perkusista.

"Power Couple". Przerażonej Wątróbskiej puściły nerwy. Klęła jak szewc

"Power Couple". Kobiety naprawiały cieknący kran

W kolejnej konkurencji uczestniczki musiały na chwilę zostać hydraulikami i naprawić cieknący kran i udrożnić syfon. Nie pozostały z tym jednak same, ich partnerzy mogli im podpowiadać, co należy zrobić. Wszystko oczywiście w ograniczonym czasie. Podczas tego zadania na planie doszło do małego wypadku. Paulina Łaba-Torres poślizgnęła się i upadła. Przez moment sytuacja wyglądała groźnie, ale okazało się, że kobiecie na szczęście nic się nie stało. Wstała, by dokończyć zadanie i... udało jej się.

Nic mi się nie stało - uspokajała.

'Power Couple' Screeen 'Power Couple'/PLAYER.PL

Aleksandra Gruszka była niezwykle spokojna podczas wykonywania zadania i wykonała je. Dużo większe emocje towarzyszyły Agacie Wątróbskiej. Janusz Chabior uspokajał ją jednak, spokojnie tłumacząc. Ostatecznie okazało się, że aktor nie wyjaśniał zbyt dokładnie.

Mam to szczęście, że jak coś się w domu zepsuje, to mąż dzwoni po specjalistę - mówiła z kolei Agata Rubik.

Byłej modelce udało się naprawić usterkę. Gorzej z zadaniem poradziła sobie Katarzyna Pakosińska.

W efekcie do strefy zagrożenia trafili Janusz Chabior z Agatą Wątróbską. Tym razem z programu nie odpadł nikt.