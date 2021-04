"Milionerzy". Które z podanych egzotycznych zwierząt żyje w Polsce i może zagrozić naszemu ekosystemowi?

Na antenie TVN pojawił się dziewiąty sezon "Milionerów". W grze o milion złotych uczestników standardowo wspiera prowadzący Hubert Urbański. W nowej edycji ze względu na pandemię zmieniły się jednak zasady gry, a zamiast pytania do publiczności, uczestnicy mogą wymienić sprawiające trudność pytanie na inne.

"Milionerzy". Pytanie o "Teogonię" Hezjoda pozbawiło uczestnika pierwszego koła

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 453. odcinku "Milionerów" zagrała Anna Wasiak z Warszawy. W poprzednim odcinku uczestniczka zdążyła odpowiedzieć na czwarte pytanie, za które zdobyła pięć tysięcy złotych. Nadal miała do wykorzystania wszystkie koła ratunkowe. Z widowni kibicowała jej mama, Kasia. Dobra passa Anny nie potrwała jednak długo. Już w kolejnym pytaniu użyła 50:50, a z dalszą grą było już tylko gorzej. Pytanie siódme wymagało kolejnej pomocy.

"Milionerzy". Które z podanych egzotycznych zwierząt żyje w Polsce na wolności i może zagrozić naszemu ekosystemowi?

A. aleksandretta obrożna

B. scynk aptekarski

C. kameleon hełmiasty

D. struś czerwonoskóry

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Anna po usłyszeniu odpowiedzi była nieco zdezorientowana.

No to jest pytanie, na które nie mogę sobie wyobrazić, że potrafiłabym strzelić ot tak - mówiła uczestniczka.

Odpowiedź B - scynk aptekarski brzmiał dla niej jak roślina. Mało prawdopodobna wydawała jej się również być odpowiedź D - struś czerwonoskóry. Nie była też przekonana do C - kameleona hełmiastego, bo twierdziła, że nie podejrzewa go o życie w Polsce. Ostatecznie uczestniczka stwierdziła, że nie ma odwagi, by "strzelać". Poprosiła prowadzącego o koło ratunkowe - zamianę pytania. Okazało się, że poprawną odpowiedzią była odpowiedź A - aleksandretta obrożna. Hubert Urbański wyjaśnił, że jest to papuga, która zaczyna żyć i rozmnażać się na wolności w Polsce.

