"Dance Dance Dance". TVP cenzuruje tęczowy makijaż Roksany Węgiel. Jest wyjaśnienie ze strony stacji

"Dance Dance Dance" ostatnimi czasy zaskakuje nie samymi występami gwiazd, a raczej wypowiedziami surowych jurorów i wszystkim naokoło programu. Tym razem TVP zaskoczyło swoim... zdezorientowaniem. Stacja nagrała odcinek, w którym Roksana Węgiel odtwarza teledysk do piosenki Sii "The Greatest" bez świadomości, że utwór dedykowany jest społeczności LGBT. Teraz planuje ocenzurować wszystkie ujęcia z udziałem gwiazdy "Eurowizji Junior".

"Dance Dance Dance". Telewizja Polska ocenzuruje występ Roksany Węgiel

Jak już zdążyliśmy się niedawno przekonać, w "Dance Dance Dance" zdarzają się wpadki. Jakiś czas temu produkcja przygotowała dla Roksany Węgiel układ taneczny do trzech piosenek "Rihanny". Jak się jednak okazuje twórcy chyba nie znali wokalistki, którą wybrali. Na ekranie trzykrotnie zamieścił jej pseudonim napisany z błędem. Widzowie zamiast "Rihanna" widzieli "Riahanna". Teraz zrodziła się kolejna kontrowersja związana z produkcją tanecznego show. Okazuje się, że w siódmym odcinku programu Roksana Węgiel miała zatańczyć do piosenki Sii "The Greatest", która jest dedykowana ofiarom zamachu na gejowski klub w Orlando. Tancerka w oryginalnym teledysku miała na twarzy kolorowe paski symbolizujące tęczę, co zresztą odwzorowała gwiazda programu "The Voice Kids". Produkcja zorientowała się o tym dopiero po fakcie, gdy odcinek został już nagrany. Jak podaje Pudelek.pl pracownicy produkcji mieli otrzymać maila z instrukcją, która mówiła, że nagrania z udziałem Roksany Węgiel muszą zostać poprawione.

Jak wszyscy wiemy, Roksana w odcinku 7. tańczyła do piosenki "The Greatest". Zostało to zrealizowane tak, aby jak najwierniej oddać teledysk... Niektóre osoby z TVP dopatrzyły się jednak na twarzy Roksany symboli, których tam nie było. Przechodząc do meritum, jakiekolwiek zdjęcia z planu, gdzie Roksana występuje z kolorowymi paskami na twarzy, albo muszą być wyczyszczone zupełnie, albo też zmienione na szarobure. Proszę o przekazanie tego również Roksanie, osobom od social mediów i fotografowi, który robi zdjęcia na planie oraz wszystkim osobom, które mają w zwyczaju publikować zdjęcia z planu na swoich prywatnych social mediach - napisano.

"Dance Dance Dance". Komentarz ze strony TVP

Centrum Informacji Telewizji Polskiej skontaktowało się z Pudelkiem w ramach wyjaśnienia sytuacji.

Program "Dance Dance Dance" jest audycją o charakterze wyłącznie rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rochstar - producenta wykonawczego - uznali, że stylizacja Roksany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną - napisano.

Odpowiedzi udzieliła również firma Rochstar odpowiedzialna za produkcję programu.

Rochstar, jako producent programu "Dance Dance Dance", stoi na stanowisku, że nie można włączać nieletnich wykonawców programu rozrywkowego w jakikolwiek spór światopoglądowy. Dlatego Rochstar uznał pomysł zmiany kolorów na twarzy wykonawczyni Roksany, które mogłyby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną, za uzasadniony. Program "Dance Dance Dance" jest programem rozrywkowym, którego istotą jest działalność artystyczna i twórcza, a TVP jako zleceniodawca ma prawo do nadzoru produkcyjnego i udzielania wskazówek kolaudacyjnych w trakcie realizacji programu - dodała dyrektor zarządzająca firmy, Alicja Czarnecka-Suls.

Co o tym myślicie?

