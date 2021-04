"M jak miłość". To koniec związku Izy i Marcina? Kobieta zostanie doprowadzona do ostateczności

Iza i Marcin, w których wcielają się Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski, to jedna z najbardziej lubianych par w "M jak miłość". Choć ich związek nie jest idealny, często mają kryzysy, to jednak widzowie trzymają za nich kciuki - nie bez znaczenia jest zapewne to, że prywatnie także tworzą parę. Jednak wiele wskazuje, że ich małżeństwo wisi całkowicie na włosku.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichopek zdradza tajemnice produkcji

"M jak miłość". Iza i Marcin się rozstaną?

Marcin nie będzie potrafił zapomnieć ukochanej, że ta flirtowała z Michałem Ostrowskim (Paweł Deląg). Ta, chcąc ratować związek, postanowi zmienić pracę. Jednak ma obawy, czy jej mąż to doceni. Jak zwierzyła się przyjaciółce Anecie (Ilona Janyst), jeśli tego nie zrobi, zacznie myśleć o rozstaniu.

Adriana Kalska miała wypadek na planie! "Ekipa natychmiast ruszyła jej na ratunek"

Do rozmowy pomiędzy Izą a Marcinem dojdzie w odcinku 1589., który zostanie wyemitowany 11 maja.

Iza... Nie chodzi o to, że ci nie wierzę... Po prostu nic już nie wiem... Gubię się w tym wszystkim. Dlatego pomyślałem dziś, że pora wyłączyć emocje i podjąć decyzję na zimno. Wracaj do pracy. Do wydawnictwa Michała - powie Marcin.

Serio? Chcesz tego? - zapyta zdezorientowana.

Nie. Ale uświadomiłem sobie, że jeśli wymuszę na tobie to, czego ja chcę, zniszczę nasze małżeństwo. A ty mnie znienawidzisz... O ile już tak się nie stało... - odpowie szczerze.

Kalska zagra Przybylską? "W końcu robicie ten film". Zareagowała

Czy Iza mimo wszystko posłucha męża i nie zrezygnuje jednak z pracy? Czy uda się porozumieć zakochanym? Co z dziećmi: Szymonem i Mają? Wszystkiego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Te emitowane są na antenie TVP2 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:50.