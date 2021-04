"Cień i kość" wyrasta na kolejny popularny serial Netfliksa. Utrzymana w klimacie fantasy opowieść pokazuje świat fikcyjnego państwa pogrążonego w wojnie domowej. To adaptacja bestselleru o tym samym tytule autorstwa Leigh Bardugo. Odtwórczyni głównej roli Jessie Mei Li wciela się w Alinę Starkov. Dziewczyna ma niezwykłą moc, która może raz na zawsze uratować kraj. Dwa walczące ze sobą światy przecina Cień – miejsce pogrążone w wiecznej ciemności. Alina jako jedyna potrafi przywołać światło słoneczne. Jej umiejętności przyciągają uwagę władz. Zostaje przymuszona do szkolenia wojskowego, dzięki któremu stanie do walki i nauczy się korzystać ze swojego żywiołu. Jessie Mei Li w rozmowie z "Harper's Bazaar" opowiedziała o pracy na planie, a także swoich sugestiach do kolejnego sezonu.

Zobacz wideo "Cień i kość" - serial pełen magii. Netflix zekranizował bestsellerowy cykl [ZWIASTUN]

"Cień i kość" Netfliksa – będzie kolejny sezon?

Alina Starkov to postać, której towarzyszy przyjaciel Malyen Oretsev. Razem przeżywają kolejne przygody. W tej roli wystąpił Archie Renaux. Również w życiu prywatnym aktorów połączyła przyjaźń.

Uwielbiam Archiego od momentu, kiedy go poznałam. Jest zawsze sobą. Jest jedną z najbardziej życzliwych osób, jakie znam. Nie powie na nikogo złego słowa, jest tak miły i uprzejmy. Mamy naprawdę wspaniałą relację zawodową. Możemy się śmiać i dobrze bawić, ale możemy też siedzieć w milczeniu i robić swoje, jak z najlepszym przyjacielem – powiedziała Jessie Mei Li w rozmowie z Harper's Bazaar. - Dzięki naszej przyjaźni mogliśmy przenieść tę relację do scen, które kręciliśmy. Praca ze wszystkimi była przyjemnością, ale naprawdę bardzo się cieszyłam, kiedy obsadzili w serialu Archiego.

Aktorka przyznała, że podczas pracy na planie musiała się nauczyć wielu nowych umiejętności, np. jazdy konnej. Na planie zawiązały się zażyłe relacje. Dzięki nim aktorzy przetrwali czas pandemii i przerwy w zdjęciach.

Mieliśmy wspólny czat, telefony itd. Spędziliśmy ze sobą wspaniały czas. Ci ludzie wnieśli w moje życie realną wartość - powiedziała Jessie Mei Li.

Zapytana o to, czy chciałaby wprowadzić jakieś zmiany w swojej postaci odpowiedziała, że chętnie zobaczyłaby Alinę Starkov w innej odsłonie.

Oglądamy Alinę, która zawsze chce robić to, co słuszne. Ale myślę, że byłoby interesująco, gdybyśmy zobaczyli ją w takiej odsłonie, która jest uwiedziona mocą, korzysta z niej i z możliwości życia z Kiriganem. Chciałabym wcielić w nią trochę zła, czemu nie? Chociaż na moment - zdradziła w "Harper's Bazaar"

Wśród fanów gatunku "Cień i kość" przywołuje naturalne skojarzenia z "Igrzyskami śmierci" , "Zmierzchem" i serią "Niezgodna", a nawet z "Harrym Potterem". Pierwszy sezon jest dostępny na platformie Netflix. Produkcja nie zdradziła jeszcze kiedy możemy spodziewać się kontynuacji.