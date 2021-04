Ostatni odcinek "Milionerów" był dla fanów programu nie lada gratką. Uczestnik był już o krok od miliona. Pan Piotr z Gdańska kontynuował rozgrywkę, którą rozpoczął w poprzednim odcinku. Zasiadł na fotelu naprzeciw Huberta Urbańskiego z pokaźną sumą 75 tysięcy złotych na koncie. Nie miał już jednak kół ratunkowych. To nie przeszkodziło mu w płynnym przejściu do pytania za pół miliona.

W "Milionerach" padło pytanie za pół miliona. Kim był Jan Marcin Szancer?

Uczestnik bez trudu odpowiedział na pytanie za 125 tysięcy złotych, które dotyczyło XIX-wiecznego Cutty Sarka. Pan Piotr bezbłędnie wskazał, że jest to kliper herbaciany. Podobnie było z pytaniem za 250 tysięcy złotych dotyczącym wulkanów. Problemy pojawiły się przy pytaniu za pół miliona.

Co miał wspólnego Jan Marcin Szancer z Krasickim, Mickiewiczem i Sienkiewiczem?

A: Był ich ulubieńcem

B: To ich wydawca

C: To ilustrator ich dzieł

D: Nic

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestnik przez dłuższy czas próbował skojarzyć poprawną odpowiedź i analizował treść. Jednak nie zdecydował się zaryzykować. Zakończył grę w tym momencie i wygrał 250 tysięcy złotych. Jak się później okazało, ryzyko by się nie opłaciło, ponieważ poza rozgrywką pan Piotr typował odpowiedź D.

Poprawna była jednak odpowiedź C – Jan Marcin Szancer był ilustratorem dzieł Krasickiego, Mickiewicza i Sienkiewicza. Uczestnik był jednym z nielicznych, którym w ostatnim czasie udało się dojść do tego etapu. Jedynie jedno pytanie dzieliło go od walki o milion.

"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w TVN.