'Milionerzy'. To określenie zaskakująco prostego rozwiązania zagadnienia pozornie trudnego

Na antenie TVN emitowany jest obecnie dziewiąty sezon "Milionerów" prowadzonych przez Huberta Urbańskiego. Program nagrany został mimo pandemii, ale ze względu na obostrzenia w studio nie zasiadła widownia. Z tego względu produkcja musiała nieco zmienić zasady gry i wprowadzić nowe koło ratunkowe zastępujące pytanie do publiczności. W nowym sezonie uczestnicy mają do dyspozycji wymianę pytania, która daje im szansę na zamianę tego sprawiającego trudności na inne.

"Milionerzy". Uczestnik zatrzymał się przy pytaniu o test łosia

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 449. odcinku dziewiątego sezonu "Milionerów" zagrał Rafał Skrzypiec. Uczestnik po studiach zajął się analizą danych w internecie. Uczestnik miał wątpliwości już przy drugim pytaniu wartym zaledwie tysiąc złotych.

"Milionerzy". To określenie zaskakująco prostego rozwiązania pozornie trudnego

A. kura Cooka

B. kogut Magellana

C. jajko Kolumba

D. kurczak Vespucciego

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestnik wyznał, że nigdy nie słyszał żadnego z tych określeń. Po chwili zastanowienia uznał, że potrzebuje pomocy.

Spoglądam nieśmiało na koła ratunkowe - mówił.

Rafał Skrzypiec zdradził, że pod telefonem czekał na niego przyjaciel z liceum, Miłosz. Zdecydował się do niego zadzwonić. Niestety kolega nie był w stanie pomóc, również nie słyszał żadnego z tych określeń. Uczestnik postanowił więc użyć drugiego koła ratunkowego i zamienić pytanie na inne. Uznał, że najbardziej prawdopodobna jest według niego odpowiedź C - jajko Kolumba. Hubert Urbański przyznał mu rację i wyjaśnił, że Krzysztof Kolumb miał rozwiązać zagadkę, jak postawić jajko w pionie poprzez stłuczenie skorupki na jego szerszym wierzchołku. Tym sposobem uczestnik zużył dwa koła ratunkowe. Mógł za to nadal kontynuować grę o milion złotych.

"Milionerzy". Pierwsze pytanie i koło ratunkowe: Nazwa którego dnia tygodnia nawiązuje do niepracowania?