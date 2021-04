Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest uczestniczką piątej edycji programu. Odcinki były nagrywane wcześniej, jednak dopiero teraz widzowie mogą oglądać sceny z życia małżonków, którzy wzięli udział w eksperymencie ślubnym.

REKLAMA

Mąż siedział obok, ale nie przeszkadzało jej to. Słowa mogły go zaboleć

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o programie

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest najlepszym przykładem na to, że udział w hitowym programie telewizyjnym może być życiowym utrapieniem. Od momentu wyemitowania pierwszego odcinka spotyka się z nieprzyjemnymi komentarzami i opiniami ukształtowanymi na podstawie kilku pokazanych w telewizji sytuacji. W wypowiedziach na temat show nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej trudna, bo hejterzy bardzo łatwo oceniają, nie zważając na to, że po drugiej stronie siedzi człowiek, któremu zwyczajnie jest przykro.

Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga żałuje, że zgłosiła się do show. Czyżby przypadkiem zdradziła, że nie jest już z Karolem?

Oczywiście, widzowie mają do tego prawo, ale komentarze dotyczące wyglądu Igi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zdecydowaną przesadą. Uczestniczka w rozmowie z Plotkiem przyznała, co myśli o całej sytuacji. Zapytaliśmy ją o ostatni odcinek programu. Nie ukrywa, że nie zamierza go oglądać.

Sama nie oglądałam odcinka, natomiast wszystko do mnie dotarło za sprawą moich obserwatorów. I szczerze mówiąc, nie do końca chcę mi się odpowiadać za to, co jest pokazywane. Ludzi nie interesuje prawda, ale emocje, dramy. Sprawia im przyjemność wyzwanie. Dlatego pozostawię im pole do popisu.

Zaznaczyła, że po finale programu, w którym zdecyduje, czy chce być z Karolem, powie coś ważnego. Zasugerowała też tajemniczo, że zamierza walczyć z hejterami.

Być może przyjdzie moment, najpewniej po finałowym odcinku, w którym powiem coś bardzo ważnego. Ale w tym momencie, po dziesiątym odcinku i zlepku scen wyciętych z kontekstu, stronniczych, nie zamierzam wypowiadać się na temat tego odcinka. Trzymam się i działam, bo hejterzy nie są bezkarni.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka nie jest przekonana do Karola i Igi

Myślicie, że o co może jej chodzić?