"Into the beat: Roztańczone serce" to jeden z nowych filmów dostępnych na platformie Netflix. Jako jeden z nielicznych opowiada historię taneczną. To po części dramat, a po części film muzyczny. Skierowany do młodej publiczności obraz przedstawia nastoletnią Katyę (w tej roli Alexandra Pfeifer), dobrze zapowiadającą się baletnicę, która uczęszcza do prestiżowej szkoły baletowej. Dziewczyna kocha taniec. Niespodziewanie jednak odkrywa świat hip-hopu. Zakochuje się w nowym stylu na tyle, że ma dość życia w dyscyplinie narzucanej przez balet. Stanie ona przed dramatycznym wyborem, czy pójść za głosem serca, czy podążać wyznaczoną ścieżką i spełniać oczekiwania rodziców. Jej towarzyszem na ekranie jest Marlon, w którego wciela się Yalany Marschner. Wprowadza Katyę w świat tańca zupełnie inny od tego, który znała do tej pory.

Yalany Marschner w roli Marlona w "Into the beat". Debiut młodego aktora

Yalany Marschner, który zagrał Malona zadebiutował na dużym ekranie. "Into the beat" to jego pierwszy film. W rolę tańczącego hip-hop chłopaka wcielił się nadzwyczaj dobrze, ponieważ jest profesjonalnym tancerzem. Na ekranie możemy podziwiać jego układy choreograficzne na scenie. 23-letni aktor urodził się w Berlinie, a dzieciństwo spędził w Karlsuhe w Niemczech, gdzie mieszka do dziś i szlifuje swój taneczny talent. Aktor nie ukrywa, że wychowywanie się w niemieckim miasteczku wpłynęło na to, że czuł się wyrzutkiem przez swój kolor skóry.

Ten wąski świat jest rasistowski. Moje doświadczenia uczyniły mnie tym, kim jestem dzisiaj, a doświadczenia nie mają koloru. Wychowywanie przez białą matkę nie czyni mnie bardziej białym. Taniec nie czyni mnie bardziej czarnym. Rzeczywistość jest taka, że w świecie, w którym dzisiaj żyjemy, te rzeczy sprawiają, że jestem jakby wyrzutkiem. Utknąłem pomiędzy, ale nigdy nie pasowałem do dwóch światów, to powinien być jeden świat! - napisał Yalany Marschner na Instagramie.

Młody aktor próbuje też swoich sił w śpiewaniu. Nagrywa piosenki, których można posłuchać w serwisie Spotify. Marzy, by realizować się i w muzyce i w tańcu. Czy pojawienie się filmu na platformie Netflix otworzy mu drzwi do międzynarodowej kariery? Obecnie Ylany pracuje już nad drugim projektem. To niemiecki film "Short&Small".