"Kanapowcy" to program cieszący się niesłabnącą popularnością. Uczestnik biorący udział w metamorfozie postanowił podzielić się publicznie osobistym wyznaniem. Jakub w jednym z odcinków powiedział, że jest gejem. Wywołało to chwilową konsternację, jednak uczestnicy po chwili stwierdzili, że im to nie przeszkadza. Poza jednym.

"Kanapowcy" reagują na wyznanie Kuby. "Nie podam mu ręki"

Sebastiana poniosły nerwy, kiedy usłyszał o orientacji Kuby. Nie zaakceptował wyznania kolegi. Co więcej, uznał, że z przyjaźni nici.

Wyp...aj albo ja stąd wychodzę. K...a, ja mu rękę podawałem. Ja mu powinienem zaj...ać, k...a. Na osiedlu są jakieś zasady. Ręki mi nie podadzą, jeśli to zobaczą - mówił wzburzony Sebastian. - Są jakieś zasady. Moje zasady są na pierwszym miejscu. Będzie sobie musiał poradzić, że go będę wyzywał na każdym kroku.

Oburzony Sebastian nie mógł sobie poradzić z tą nowiną. Jakub jego wybuchową reakcję przyjął ze spokojem.

Nie przejmuję się takimi osobami - powiedział uczestnik. - To on pokazuje swój poziom dojrzałości, a nie ja. To jest jego problem, a nie mój. Ja problemu nie mam, to on ma problem.

"Kanapowcy". Kiedy oglądać?

Na antenie TTV emitowany jest obecnie trzeci sezon programu "Kanapowcy". Można go oglądać we wtorki o godzinie 22:00. Program daje szansę na zmianę życia. Kilkoro otyłych uczestników pod okiem specjalistów i trenera zmienia nawyki żywieniowe, zaczyna ćwiczyć fizycznie. Przez trzy miesiące towarzyszą im kamery, a widzowie śledzą postępy uczestników w odchudzaniu. W tym sezonie w programie biorą udział mieszkańcy Warszawy.