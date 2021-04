Janusz Chabior, aktor znany m.in. z "Pitbulla", "Świadka koronnego" czy "Ślepnąc od świateł", w sierpniu 2019 roku, podczas podróży do Włoch, a dokładniej do Corleone, oświadczył się ukochanej. Niespełna rok później, w czerwcu, wziął ślub z młodszą od siebie o 18 lat, Agatą Wątróbską. Na kanapie u Kuby Wojewódzkiego opowiedzieli o swoim związku.

Janusz Chabior znalazł przepis na udany związek. "Kaloryfery na maksa"

Janusz Chabior u Kuby Wojewódzkiego

Janusz Chabior i jego partnerka są małżeństwem od roku. Para niewiele mówi w mediach o swojej relacji. Nic dziwnego, że Kuba Wojewódzki postanowił wyciągnąć od nich nieco informacji. Aktor powiedział przed kamerami, że ze swoją żoną poznał się już siedem lat temu.

To się po prostu zdarzyło. W pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się Agata Wątróbska. Ona się pojawiła, co prawda, siedem lat wcześniej, ale to nie był ten czas i to nie były te piękne okoliczności przyrody, więc nasz związek musiał rosnąć na tych drożdżach - wyznał Chabior.

Para z pewnością zapamięta dzień, w którym zaczęła się ich bliższa relacja - Janusz Chabior poderwał Agatę Wątróbską w Sylwestra. Choć znali się kilka lat, to aktor nie rozpoznał swojej znajomej!

Na ten podryw musiałam poczekać te siedem lat. Akurat zdarzyło się to w noc sylwestrową i najlepsze, że Janusz mnie nie poznał. To jest taki typ. Ale podstawowa sprawa: Czego się napijesz? - opowiedziała o początkach żona aktora.

Agata Wątróbska powiedziała też, jaki prywatnie jest Janusz Chabior, który, jak sam przyznał, przez wiele osób jest uznawany za takiego, który ma "diabelską twarz".

Nie wiem, czy on pokazuje tę stronę w telewizji, ale jest bardzo wrażliwy, opiekuńczy - wyjawiła.

Spodziewaliście się, że w domu jest zupełnie inny niż na ekranie?