"Hotel Paradise". Uczestnik spadł ze schodów: Nawet z produkcji ktoś tam powiedział "k***a"

"Niewinne" zabawy w "Hotelu Paradise" po raz kolejny przyniosły dramatyczne skutki. Niedawno Zanzibar opuścił Sebastian, który podczas wieczornej imprezy i przepychanek z kolegami, doznał poważnej kontuzji barku. Uczestnik musiał powrócić do Polski, gdzie przeszedł kosztowną operację. Uczestnicy tonęli we łzach. Teraz podobne emocje zafundowali im Simon i Marcin. Wyspiarze zaaranżowali wypadek tego pierwszego. Bibi, Krystian, Ola i Krzysztof byli przerażeni.

"Hotel Paradise". Simon spadł ze schodów i doznał poważnej kontuzji

Luiza, Natalia i Ewa wybrały się na randkę z nowym uczestnikiem, 26-letnim Kubą. Podczas ich nieobecności w hotelu niewiele się działo. Simon i Marcin postanowili nieco rozruszać atmosferę i wkręcić pozostałych uczestników. Zaaranżowali upadek Simona ze schodów.

Na szczęście mamy samych naiwniaków w drużynie, samych uczestników, którzy są bardzo łatwowierni i mogliśmy się tutaj popisać naszymi umiejętnościami - mówił Marcin.

Simon upadł na ziemię i od razu został otoczony przez pozostałych uczestników. Marcin tłumaczył, że to wszystko przez jego głupi żart i podłożenie koledze nogi. Simon dodał jeszcze coś o problemach z kostką w przeszłości.

Nie no ale to jest przerąbane, bo on krzyczał i nawet z produkcji ktoś tam powiedział "k***a". To nie jest nic niepoważnego, bo by nie leżał na glebie i się później nie skręcał z bólu nie? - tłumaczył Oli Krystian.

Simon udał się do medyka. Po czasie chłopaki przyprowadzili go do reszty uczestników. Wyznał, że czeka na karetkę. Produkcja podłapała żart i owinęła jego nogę bandażem.

Medyk mówił, że prawdopodobnie jest złamana - dodał Simon.

Kontuzjowany dla żartów uczestnik rozegrał to naprawdę dobrze. Żerował na dobroci uczestników, którzy przynosili mu poduszki, owoce, wodę, opaskę na oczy, a nawet go wachlowali. Znudzony luksusem Simon postanowił przerwać zabawę. Wstał, zaczął krzyczeć i skakać z Marcinem.

Simon okazał się potwornie dobrym aktorem. Może udaje od początku, że jest zakochany... No nie zdziwiłbym się - Krystian.

To mu trzeba przyznać rację. Simon wcielił się w rolę naprawdę dobrze.

