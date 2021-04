"Dance Dance Dance" zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie zobaczycie go w piątki!

Za nami już cztery podwójne odcinki programu "Dance Dance Dance". Do tej pory odcinki zawierające występy w duetach, a potem występy solowe mogliśmy oglądać na antenie Telewizyjnej Dwójki w każdy piątek o godzinie 20:30. Program konkurował z "Twoja twarz brzmi znajomo" emitowanym w podobnym czasie na antenie Polsatu. Teraz TVP zdecydowało się przenieść taneczne show na inny dzień. "Dance Dance Dance" zastąpi inny, popularny program.

Kiedy oglądać "Dance Dance Dance"?

"Dance Dance Dance" od 24 kwietnia 2021 emitowane będzie w każdą sobotę o godzinie 20:00 na antenie Telewizyjnej Dwójki. Do tej pory pasmo to zarezerowane było dla programu "The Voice Kids", który właśnie dobiegł końca. Warto dodać, że pierwsza i druga edycja tanecznego show była emitowana właśnie w soboty. Decyzję o zmianie dnia i godziny produkcja podjęła wraz obecnym, trzecim sezonem i właśnie powraca do swoich początkowych założeń.

Piąty odcinek "Dance Dance Dance". Kto do tej pory opuścił program?

Już w nadchodzącą sobotę na tanecznej scenie zmierzą się cztery duety: Ola Nowak wraz z Damianem Kordasem, Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony" oraz Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka. Do kolejnego odcinka przejdą tylko trzy z nich, które otrzymają najwyższy wynik w występach w duetach oraz występach solowych. Para żegnająca się z programem będzie mogła przekazać 10 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny.

Do tej pory z programem pożegnały się dwie pary. Były nimi Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy oraz Olga Łasak i Paweł Cieślak.

