Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" w poniedziałek poinformowali o rozstaniu. Uczestnik zamieścił na swoim profilu smutny wpis, w którym przyznał, że to ostatnie zdjęcie z byłą dziewczyną. Teraz głos w sprawie zabrała także Ilona. Nie odniosła się jednak bezpośrednio do rozpadu związku.

Ilona z "Rolnik szuka żony" przenosi swoją stajnię

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" poznali się w szóstej edycji programu. Odcinki z ich udziałem były emitowane od września do grudnia 2019 roku. W finale widzowie dowiedzieli się, że obydwoje zdecydowali się związać. Ilona wcześniej mieszkała w Wałbrzychu, gdzie pracowała w solarium. Adrian z kolei miał swoje gospodarstwo w Małopolsce - jako że nie mógł porzucić obowiązków na wsi, to partnerka zdecydowała się do niego przeprowadzić. Poszła za tym także kolejna ważna decyzja. Para otworzyła własną stadninę, bo jedną z pasji, która ich połączyła, jest właśnie jasna konno. Niestety, decyzja o rozstaniu zaważyła o przeprowadzce Ilony do rodzinnego Wałbrzycha i zamknięciu ukochanego biznesu.

Nie chcę składać żadnych oświadczeń, pragnę tylko poinformować, że od 21 kwietnia przenoszę moją stajnię do Wałbrzycha. Przepraszam moich wszystkich klientów za tą nagłą zmianę, dziękuję za wspaniałe chwile spędzone wśród koni i proszę o wyrozumiałość w tych ciężkich dla mnie czasach - czytamy na koncie Ilony na Instagramie.

Fani wspierali Ilonę w jej decyzji.

Szkoda, że tak to się kończy.

Powodzenia! Przykro mi, ale podobno nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny... Może to po coś...

Szkoda, trzymałam kciuki do końca! Ale w życiu nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Powodzenia - pisali w komentarzach.

Rozstanie Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony" jest zaskoczeniem, jednak już kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia o kryzysie w tej relacji - sąsiedzi informowali wówczas o częstych odgłosach kłócącej się pary. Cóż, mamy nadzieję że teraz będą szczęśliwi. Tego im życzymy!

