Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja byli jedyną parą, której udało się stworzyć związek w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Fani od początku kibicowali parze i liczyli na wiadomość o ślubie. Niestety, dni mijały, a nie dość, że nie doszło do ceremonii, to nawet nie doszło do zaręczyn. Teraz Adrian zamieścił na Instagramie oświadczenie o ich rozstaniu.

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

"Rolnik szuka żony". Adrian i Ilona nie przetrwali próby czasu

Rolnik sam poinformował fanów o rozstaniu.

To jest ostatnie nasze wspólne zdjęcie... - napisał na Instagramie. - Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem was poinformować, że nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia.

Adrian podziękował Ilonie za wspólnie spędzony czas. W jego słowach pojawiła się wdzięczność.

Chciałbym podziękować Ilonie za wszystkie wspólnie spędzone chwile, za wspomnienia, za ciekawych ludzi, których poznałem dzięki niej, za czas, który mi poświęciła, za pasję do koni, która dzięki niej u mnie się rozwinęła, za wszystko, czego mogłem się od niej nauczyć - podsumował Adrian.

Życzył też byłej dziewczynie szczęścia.

Niestety, nasze drogi się rozchodzą, lecz mam nadzieję, że pozna tę właściwą osobę, z którą będzie szczęśliwa.

Poprosił także fanów o zrozumienie w tej trudnej chwili.

W tym momencie hejt nie jest nam potrzebny, liczymy na wasze wsparcie, zrozumienie oraz dobre słowo - napisał Adrian.

Ilona nie zabrała głosu w sprawie rozstania. Natomiast na swoim profilu usunęła informację o związku z Adrianem. Na InstaStories dodała także zdjęcie z urodzin, które świętowała z koleżanką. Z kolei inna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", Natalia, która przyjaźni się z parą, wierzy w szczęśliwe zakończenie. Na profilu Adriana napisała: "Ooo nie! Wierzę, że się jeszcze poukłada i będzie nie jedno". A wy, myślicie, że para jeszcze do siebie wróci?