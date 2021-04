Stacja TVN odniosła się do sytuacji z udziałem Michała i Oli w "Hotelu Paradise". Widzowie nie kryli oburzenia faktem, że produkcja pozwoliła na to, by uczestnicy wcześniej zaplanowali swój udział w programie.

TVN komentuje aferę w "Hotelu Paradise"

Stacja TVN skomentowała doniesienia na temat znajomości Michała i Oli z "Hotelu Paradise". Jeszcze przed wejściem do programu zaplanowali, że będą udawać nieznajomych. Dziewczyna była na wyspie od początku, a jej kolega dołączył dopiero teraz, o czym przekonali się już widzowie. Ola mówiła jednak Luizie, że owszem, zna się z Michałem, ale on jest jedynie kolegą jej brata.

Gdy jednak chłopak wszedł do hotelu, Ola już kilka godzin później zaczęła się z nim całować i przytulać, co może wskazywać na większą zażyłość niż wspomniane koleżeństwo. Zapytaliśmy TVN o to, dlaczego taka sytuacja miała miejsce.

Hotel Paradise to format typu reality show. Wszystkie wydarzenia są pokazywane i komentowane na bieżąco w programie, dlatego zapraszamy do oglądania odcinków, w których również sytuacja Oli i Michała zostanie wyjaśniona - czytamy.

Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne odcinki. Trudno jednak wytłumaczyć to, że Ola wiedziała, kiedy Michał zjawi się w programie. To tylko kilka komentarzy oburzonych tą sytuacją internautów.

Szkoda, że produkcja do tego dopuściła.

Przecież oni są para od chyba półtorej roku. Jej brat wrzucał z nią i z nim zdjęcia przez całe ubiegłe wakacje. Ona również ciągle wrzucała z nim zdjęcia z knajp, kajaków i innych wyjazdów. A poznali się na basenie. Powinni zostać wyrzuceni z programu i zapłacić karę.

Niedługo rodzinami będą ich tam przyjmować.

Myślicie, że kolejne odcinki faktycznie wyjaśnią, o co w tym wszystkim chodzi?