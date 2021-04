Po dziewięciu tygodniach muzycznej rywalizacji nadszedł czas na wielki finał programu "The Voice Kids". Emocje towarzyszyły uczestnikom aż do samego końca programu. W ostatnim starciu udział wzięła trójka uczestników, po jednym z każdej drużyny. Do finału udało się dotrzeć 10-letniej Tatianie Kopali z drużyny Cleo, 12-letniej Sarze Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona oraz 14-letniemu Olkowi Klembalskiemu, którego trenerem jest Dawid Kwiatkowski. Podczas finału każdy zaśpiewał dwa utwory – jeden po polsku, drugi w języku angielskim. Kto wygrał czwartą edycję tego show?

"The Voice Kids" - kto wygrał?

O tym, kto wygrał program, zadecydowali wyłącznie widzowie, którzy przez miniony tydzień, aż do soboty mogli wysyłać SMS-y na swoich faworytów. Głosami widzów, najlepsza była 12-letnia Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona.

Sara jest uczennicą szkoły podstawowej w Ośnie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach. Jej niepowtarzalny głos i umiejętność interpretacji utworów zachwyciły wszystkich trenerów "The Voice Kids". Po występie w Przesłuchaniach w Ciemno Cleo porównała Sarę do młodziutkiej Whitney Houston. Wszystkie dotychczasowe występy Sary z "The Voice Kids" wyświetlono już ponad dwa miliony razy, a każdy jej występ jest także szeroko komentowany w sieci w Polsce i zagranicą.

Zwyciężczyni czwartej edycji "The Voice Kids" otrzymała tytuł Najlepszego Dziecięcego Głosu w Polsce oraz 50 tysięcy złotych na rozwój talentu.

