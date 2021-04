Trzecia edycja "Dance Dance Dance" póki co nie porywa. Produkcja postawiła na nowe jury (przypomnijmy, że uczestników oceniają Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk oraz Agustin Egurrola) i to właśnie kłótnie między nimi mają wzbudzać największe emocje. O programie mówiło się też ze względu na to, że Egurrola krytykował nastolatkę za to, że ta nie umie chodzić w szpilkach. Póki co z tanecznym show TVP pożegnali się Olga Łasak i Paweł Cieślak, którzy sami zrezygnowali z udziału w formacie oraz Małgorzata Opczowska i Robert Sharif El Gendy (para odpadła decyzją jury).

W najnowszym odcinku "Dance Dance Dance" widzowie zobaczyli więc występy czterech par: Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, Oli Nowak i Damiana Kordasa, Anny Matysiak i Stanisława Karpiela-Bułecki oraz Roksany Węgiel i Oliwii Górniak.

Wpadka w "Dance Dance Dance". Produkcja nie zna Rihanny?

"Dance Dance Dance". "To jest zabawa w konkurs tańca"

Jako pierwsi na scenie pojawili się Marta i Paweł, którzy zatańczyli do piosenki "Relight My Fire" Dana Hartmana.

Podziwiam was za determinację, chociaż nic nie trzymało się tu kupy - ocenił Agustin Egurrola. Tanecznie było tak sobie - dodał.

Słucham moim współjurorów i ja widzę co innego, mam inne serce do tego. Poziom w tym programie nie jest wyrównany i tak będzie. (...)Widzę osoby, które nigdy nie tańczyły, ale potem radzą sobie fajnie. Z odcinka na odcinek widzę, że czujecie się coraz bardziej ekstra - mówiła Ida Nowakowska.

Ostatecznie para zdobyła 16,5 punktów. Kiedy Marta i Paweł zeszli ze sceny, między jurorami wywiązała się dyskusja. Jędrzejczyk zarzuciła Nowakowskiej niekonsekwencję. Nowakowska miała też inne zdanie na temat programu niż Egurrola.

To jest konkurencja - mówił juror.

Nie nie, to jest zabawa w konkurs tańca. (...) To nie jest program "Jak oni tańczą" tylko "Wow oni tańczą" - odparowała Ida, która przyznała, że uczestnicy nie powinni być tak surowo oceniani.

"Dance Dance Dance". Roksana Węgiel w końcu usłyszała komplementy

Roksana Węgiel i Oliwia Górniak odwzorowały choreografię z teledysku do piosenki "Uptown Funk" Bruna Marsa. Tym razem ich występ przypadł jurorom do gustu, nawet Egurrola zdobył się na komplement.

Widać, że zaczęłyście to rozumieć. (...) Jesteście idealne wręcz - chwaliła Nowakowska.

Ostatnio przygasłaś nam Roksi. (...) Dziś dla mnie majstersztyk - mówiła Jędrzejczyk.

Ja jestem troszkę zirytowany, bo obiecałyście, że będzie dobry występ, a okazało się, że to świetny występ - usłyszały od bohatera "artystycznego transferu roku"

Wy już kiedyś tańczyłyście, jesteście na jakimś innym poziomie, dlatego Agustin się czasem na was tak wyżywa - dodała Ida, nim dziewczyny zeszły ze sceny.

Węgiel i Górniak opuściły parkiet, zdobywając 25,5 punktów.

W dalszej części programu widzowie zobaczyli występ Oli Nowak i Damiana Kordasa, którzy zatańczyli do "Mi Gente" J. Balvina i Willy Williama. Tancerze dostali 20,5 punktów. Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka z kolei zatańczyli do romantycznego, kultowego utworu z filmu '"Dirty Dancing" - "Time of my Life". Ich występ niestety nie porwał, a muzykowi daleko było do tanecznego talentu Patricka Swayze.

Było to fajne, delikatne, ale dla mnie za mało brudne - oceniła Nowakowska.

Nie zgadzam się z moimi koleżankami. To była walka o przetrwanie (...) - nie wiem, co się dzieje, stres był tak wielki (...) - piękna muzyka, a wyszedł jakiś kwadratowy występ - burzył się juror.

W sumie Anna i Stanisław zdobyli 18,5 punktów.

Dance Dance Dance. Ida Nowakowska ostro o Roksanie Węgiel: Dla mnie wręcz wulgarna

"Dance Dance Dance". Solówki

Tym razem solowy taniec musiała zatańczyć Oliwa Górniak, która w programie partneruje Roksanie Węgiel.

Ja wiem, że twoim marzeniem jest być tancerką i masz ku temu predyspozycje. (...) Wykonałaś dużą pracę, ale to jest dalekie od perfekcji. Im dłużej będziesz tańczyła na obcasach, będziesz miała większą swobodę. (...) Trzeba poprawić chodzenie od pięty. Było troszkę szkolenie - nie powiedziałem tego - zreflektował się po chwili Egurrola.

Oliwia dostała ostatecznie 20,5 punktów.

Kolejne solówki wykonali Damian Kordas, Marta Paszkin i Anna Matysiak. Na koniec okazało się, że żadna z par nie opuszcza programu. Cieszycie się?