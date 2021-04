Trzecia edycja programu „Hotel Paradise” nie zwalnia tempa. W czwartkowym odcinku, który został wyemitowany na antenie TVN7, do ekipy wyspiarzy dołączył Michał. 25-latek zrobił duże wrażenie na uczestniczkach i ma szansę sporo namieszać. Wiele wskazuje też na to, że już przed programem dla singli coś łączyło go z Olą.

"Hotel Paradise". Kim jest nowy uczestnik Michał?

Michał Choiński ma 25 lat i pochodzi z Warszawy. Studiował logistykę, a obecnie pracuje w międzynarodowej korporacji. Jego życie od dawna jest związane ze sportem. To zawodnik i trener mieszanych sztuk walki (MMA).

25-latek jest także aktywny w mediach społecznościowych. Na jego instagramowym koncie można zobaczyć wiele zdjęć z treningów i zawodów. Michał lubi tatuaże i podróże. Udział w programie „Hotel Paradise” to dla niego przygoda i nowe doświadczenie.

Mocne wejście Michała zrobiło duże wrażenie na wyspiarzach. Nowy uczestnik został okrzyknięty "gladiatorem" i "terminatorem". W konkurencji sportowej zmierzył się z Krzysztofem, Mariuszem i Simonem. Tylko temu pierwszemu udało się pokonać Michała. Na randkę z nowym uczestnikiem wybrały się więc Bibi i Ola.

Uwaga widzów była skupiona właśnie na Oli, która w poprzednich odcinkach wyznała Luizie, że czeka na swojego znajomego, który miał dołączyć do programu. Uczestniczka postawiła mu nawet notę 100/100. Wszystko wskazuje więc na to, że para znała się wcześniej. W najbliższych odcinkach dowiemy się, czy faktycznie coś ich łączy.