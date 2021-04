"Milionerzy". Magnezja jest "przodkiem"? Wymiana pytania pomogła

Ruszył nowy, dziewiąty sezon "Milionerów". Do tej pory jeszcze żadnemu z jego uczestników nie udało się wygrać miliona złotych, a gra bez kibicującej widowni wydaje się jakby trudniejsza. Ze względu na obecnie panujące obostrzenia producenci programu musieli wprowadzić nowe koło ratunkowe, które zastąpiło pytanie do publiczności. Obecnie oprócz telefonu do przyjaciela i 50:50 uczestnicy mogą skorzystać z wymiany pytania na inne.

"Milionerzy". Kontrowersyjna zasada przerwała grę obiecującej uczestniczki

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 444. odcinku dziewiątego sezonu "Milionerów" wystąpiła Joanna Grzybowska. Uczestniczka z wykształcenia jest farmaceutką, a z zawodu stewardessą. Od Huberta Urbańskiego usłyszała trzecie pytanie, które sprawiło jej kłopot. Na szczęście miała jeszcze do wykorzystania trzy koła ratunkowe.

"Milionerzy". Magnezja jest "przodkiem":

A. kliszy fotograficznej

B. wywoływacza

C. suszarki do zdjęć

D. lampy błyskowej

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestniczka była w szoku, bo nie nigdy nie słyszała słowa "magnezja". Nie podjęła nawet próby wytypowania możliwej odpowiedzi. Od razu poprosiła Huberta Urbańskiego o użycie pierwszego koła ratunkowego. Wybrała wymianę pytania na inne. Wyznała, że gdyby miała strzelać, wybrałaby odpowiedź A - kliszę fotograficzną.

Dlatego, że one były poprzednio. Teraz ich już chyba nawet nie używamy - mówiła.

Hubert Urbański zdradził, że uczestniczka typowała źle. Prawidłową odpowiedzią na to pytanie była D - lampa błyskowa, którą nazywano magnezją i proszkiem błyskowym. Fotograf doprowadzał do zapłonu niewielkiej ilości magnezji w specjalnym zbiorniku i tak powstawał błysk.

