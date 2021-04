"Hotel Paradise". Fani mieli rację! Na wyspę przyleciał znajomy Oli. Czy w końcu znajdzie stałą parę?

Fani "Hotelu Paradise" już jakiś czas temu spekulowali na temat pojawienia się nowego uczestnika w show. Miał być nim niejaki Michał, przed programem związany z Olą. Znajomi mieli nawet wspólne zdjęcia na Instagramie, a przyszłego uczestnika obserwowali Ola, Basia i Krystian. Podejrzenia widzów właśnie się potwierdziły. Michał właśnie pojawił się na wyspie. Ola udawała zaskoczoną.

"Hotel Paradise". Ola wiedziała, kto ma dołączyć do programu

"Hotel Paradise". Na wyspie pojawił się nowy uczestnik. Ola udawała, że nie spodziewała się kolegi

Ola wiedziała, że do "Hotelu Paradise" ma dołączyć jej kolega. Niedawno wiadomość próbowała w sekrecie przekazać Luizie, pisząc palcem po poduszce tak, by nie dostrzegły tego kamery. Uczestniczka zdradziła, że jej kolega jest "sto na sto" i przyleciał na Zanzibar kilka dni wcześniej. Była zmartwiona tym, że nadal nie pojawił się w programie, bo wiedziała, że jego obecność jest dla niej ostatnią deską ratunku.

Jej słowa właśnie się potwierdziły, a do hotelu wkroczył nowy uczestnik, Michał. Najpierw poznali go chłopaki, którzy musieli się z nim zmierzyć w konkurencji polegającej na wyścigu kajakiem. Michał wytypował trzech uczestników, z których partnerkami chciał wybrać się na randkę. Wygrał wyścig z Simonem i Mariuszem, co oznaczało, że na spotkanie na plaży może zabrać Olę i Bibi. Ta pierwsza do ostatnich chwil udawała, że nie pojęcia z kim się zaraz spotka.

Ale on jest chyba dobry co? Ten chłopak - dopytywała nieświadoma niczego Bibi.

Co? Nie wiem... Zobaczymy... - ucinała rozmowę Ola.

Gdy tylko Ola i Michał spotkali się na przygotowanym przez produkcję pikniku, oboje udawali, że nie mieli o swojej obecności w programie pojęcia.

Olka co ty tutaj robisz? - mówił Michał.

Sorki, że tak wolno nalewam tego szampana, ale po prostu jestem w szoku, że cię tu spotkałem - dodał po chwili.

Ja też w to nie wierzę, naprawdę! - mówiła Ola.

Czy Ola w końcu odnalazła swoją parę w programie?

