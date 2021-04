Anna Burska to jedna z finalistek programu „Love Island”. Choć do finału dotarła w parze z Czarkiem, z którym związała się na poważnie, wcześniej była w parze z Maćkiem. Nie wygrała programu, ale nie może narzekać na brak popularności. Widzowie zasypują ją pytaniami na Instagramie. Ostatnio opowiedziała, czy między nią a Maćkiem doszło do spięć.

REKLAMA

Justin Bieber o problemach z Hailey Baldwin: Pierwszy rok małżeństwa był bardzo ciężki

Zobacz wideo "Love Island". Ania wyjaśnia, dlaczego dwie uczestniczki zostały oddzielone od reszty

Ania z "Love Island" mówi o relacji z Maćkiem

Na Instagramie Ania nagrała InstaStories, w którym powiedziała kilka słów, jak wyglądało "rozstanie" z Maćkiem.

Nie mam urazu do Maćka, dogadałam się z nim. Jesteśmy na stopie koleżeńskiej, wszystko ok. Nie hejtujcie - zwróciła się do fanów.

Ania związała się z Cezarym Mroczkowskim. Nie udało im się wygrać programu, lecz znaleźli miłość. Nie szczędzili sobie czułych słów w finale. Oboje odczytali miłosne listy i wzruszyli się swoimi wyznaniami.

Każdy twój uśmiech, który uwielbiam, wymiana spojrzeń, rozmowa, przytulanie się, pocałunki, bliskość, noce spędzone razem, upewniają mnie w tym, że jesteś osobą, na którą po cichu czekałem w swoim życiu - czytał Cezary.

Tańcząc z tobą na dachu i czując, jak prowadzisz mnie w tańcu, poczułam, że być może będziesz dobrym przewodnikiem przez całe życie - mówiła mu Ania.

Uczestnicy kilka dni temu wrócili do Polski. Choć widzowie nie dają związkom utworzonym na wyspie zbyt dużych szans na przetrwanie, wszystko wskazuje na to, że uczucie Ani i Czarka kwitnie. Mężczyzna na swoim profilu dodał nowe zdjęcie z Anią, zrobione jeszcze na wyspie, z dopiskiem: „Czas chyba nadrobić zaległości i zacząć oglądać wieczorami wszystkie odcinki Love Island”. Fani chwalą jego związek z Anią i nie szczędzą ciepłych słów w kierunku pary.

Pięknie razem wyglądacie. Życzę szczęścia.

Śliczna z was para.

Jak dla mnie jesteście jedyną parą, która wygrała. Jesteście sobą, za to was uwielbiam.

Wniosłeś do willi mnóstwo radości i pięknego uśmiechu i to nie tylko na twojej twarzy, ale również na twarzy Ani. Fajny facet z Ciebie.

- piszą fani na Instagramie.

Ania Burska z 'Love Island' fot. instagram.com/adonis69c

Kalczyńska porównała zdjęcia, na których pozuje z córką. "Pani młodnieje"

Ania wyznała także, że od Czarka dzieli ją 400 kilometrów, jednak pojechała do swojego chłopaka do Warszawy i ma zamiar się tam przenieść. On z kolei zamieścił krótką relację z ich randki. Miłość kwitnie.