Medialne doniesienia o tym, że TVP planuje przejąć program "You Can Dance", wzbudziły niemałe emocje. Popularny kilka lat temu program taneczny emitowany był przez TVN. Telewizja Polska postanowiła wykupić licencję. To nie spodobało się grupie profesjonalnych tancerzy. Na portalu petycjeonline.com został zamieszczony list otwarty do producenta Endemol Shine Polska, odpowiedzialnego za program.

"You Can Dance" z emisją w TVP - tancerze protestują

Tancerze, choreografowie i właściciele szkół tańca zorganizowali się i wspólnie napisali list otwarty do producenta programu. Ich zdaniem program "You Can Dance" nie powinien być emitowany w państwowej stacji.

Telewizja Polska TVP, w której program ma być emitowany, jest jednym z wiodących ośrodków propagandowych, który dyskryminuje część społeczeństwa naszego kraju z uwagi na ich poglądy lub orientację seksualną. Jako środowisko sprzeciwiamy się tworzeniu programu rozrywkowemu o tematyce tańca przez telewizję, która dyskryminuje mniejszości i jest uzależniona od władzy politycznej, której władze oraz Ministerstwo Kultury rozdaje środki na promowanie swojej jedynie słusznej ideologii – czytamy w liście otwartym do producenta.

Przedstawiciele sceny tanecznej zawarli pięć punktów, które ich zdaniem powinny być spełnione przez Endemol Shine. Domagają się m.in. przeniesienia programu do stacji niezwiązanej z Telewizją Polską i zapewnienia uczestnikom wynagrodzenia za udział i opieki lekarskiej. Reszta żądań dotyczy szczegółów produkcji. Tancerze chcą, aby format był jak najbardziej profesjonalny, z odpowiednio dobraną kadrę specjalistów w dziedzinie tańca.

Jako społeczność liczymy na popularyzację tańca w najlepszej jakości oraz w przestrzeni medialnej wolnej od dyskryminacji i manipulacji. Wyrażamy obawę co do jakości oraz etyczności tworzenia programu "You Can Dance" w telewizji TVP.

Autorem petycji jest Grzegorz Kuciak, choreograf z ponad 20-letnim doświadczeniem, związany ze szkołą tańca "Mandaryna Dance Studio". W dwa dni udało mu się zebrać ponad 1000 podpisów.