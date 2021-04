"Milionerzy". Fil a fil to? Uczestnik przez to pytanie odpadł z programu

Na antenie TVN pojawił się nowy, dziewiąty sezon "Milionerów". Program niezmiennie prowadzi Hubert Urbański. Ze względu na pandemię, obostrzenia i brak widowni podczas nagrań producenci zmuszeni byli stworzyć nowe koło ratunkowe polegające na wymianie pytania na inne, które zastępuje obecnie pytanie do publiczności.

"Milionerzy". Co może być koloraturowe? Uczestnik w ostatniej chwili zmienił zdanie

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 441. odcinku dziewiątego sezonu "Milionerów" grę kontynuował Andrzej Kałowy, inżynier z Gdyni, który w poprzednim odcinku poprawnie odpowiedział na cztery pytania, zdobywając jednocześnie pięć tysięcy złotych. Uczestnik miał do wykorzystania już tylko dwa koła ratunkowe, które zużył jeszcze zanim dotarł do pytania siódmego.

"Milionerzy". Fil a fil to:

A. bardzo bliska przyjaźń

B. ciasto jak płatek

C. wełniana tkanina

D. naprzeciwko

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestnik od razu odrzucił odpowiedź D - naprzeciwko, twierdząc, że naprzeciwko to inaczej vis-a-vis. Uznał również, że odpowiedź B - ciasto jak płatek jest mało prawdopodobna. Twierdził, że zapewne słyszałby kiedykolwiek o takim deserze. Bez większego zastanowienia skłonił się ku odpowiedzi, która jako pierwsza wydawała mu się być prawidłowa. Wybrał A - bardzo bliska przyjaźń. Hubert Urbański powiedział, że nie jest to dobry wybór. Poprawną odpowiedzią była C - wełniana tkanina. Prowadzący wyjaśnił, że jest to tkanina z przędzy czesankowej o splocie skośnym, nadająca się na garnitury. Uczestnik zakończył grę w programie, zabierając ze sobą gwarantowaną sumę w wysokości czterdziestu tysięcy złotych.

