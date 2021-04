Iga i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są najbardziej kontrowersyjną parą w programie. A przynajmniej na to wskazują komentarze i to, z jakim odbiorem spotyka się zwłaszcza uczestniczka show. Internauci zarzucali jej m.in. niewłaściwe zachowanie podczas ceremonii ślubnej, jednak teraz ona na to samo zwróciła uwagę mężowi.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zła na Karola

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia” po emisji pierwszego odcinka była zaskoczona reakcjami internautów, którzy komentowali moment ceremonii. Niektórzy widzowie sugerowali wręcz, że panna młoda była pod wpływem środków odurzających, jednak Iga stanowczo zaprzeczyła tym insynuacjom. Czepiano się też jej wyglądu i nietrafnego dopasowania do męża przez specjalistów. Faktycznie, między nimi teraz aż iskrzy od konfliktów, ale trudno na tym etapie stwierdzić, czy to kwestia tego, że muszą się lepiej poznać i zrozumieć, czy po prostu do siebie nie pasują.

W jednym z ostatnich, przedpremierowych odcinków zamieszczonych na Playerze widać było, że Idze nie spodobał się żart Karola, o czym zresztą nie omieszkała go poinformować. Zaczęło się od tego, że para zdecydowała się na wypożyczenie samochodu. Pracownik był ciekawy, dlaczego za ich plecami stoją kamery.

Państwo są jacyś sławni? - padło pytanie.

Iga zaprzeczyła, jednak Karol zdecydował się na odpowiedź, która tak zdenerwowała dziewczynę.

Tak, jest z nami obstawa ochroniarzy. Mam cenną żonę i nie chcę jej stracić - dodał rozbawiony uczestnik.

Iga zamilkła, a przed kamerami przyznała, że poczuła się urażona zachowaniem męża.

Zagotowało się we mnie. Myślałam już tylko o tym. Po prostu zamilkłam. Gdybym była impulsywna, to bym coś powiedziała, zwróciła uwagę.

Karol przeprosił Igę, kiedy domyślił się, że żart jej się nie spodobał. Ona jednak ucięła temat i była wyraźnie przygaszona.

Przepraszam za tekst, widziałam, że ci się nie spodobał. No fakt, może źle powiedziałem, ale to pewnie będzie się powtarzać, bo się nie znamy jeszcze dobrze.

Incydent z udziałem pary skomentowała psycholożka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Magdalena Chorzewska.

Obiektywnie rzecz ujmując, był to komplement, natomiast Iga zrozumiała to w taki sposób, jaki jej system poznawczy dał znać. Być może ona poczuła się przedmiotowo, źle jej się skojarzyło. Jej reakcja jest dosyć dziwna i niezrozumiała - stwierdziła.

Uważacie, że Karolowi faktycznie zabrakło wyczucia?

