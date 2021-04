"Love Island". Znamy zwycięzców trzeciej edycji! Wcześniej polały się łzy

28 lutego ruszył trzeci sezon "Love Island", programu emitowanego na antenie telewizyjnego Polsatu. Po ponad miesiącu oglądania romansów toczących się w hiszpańskiej willi, poznaliśmy trzy finałowe pary. W ostatnim odcinku programu wystąpiła Waleria z Piotrkiem, Ania z Cezarym oraz Caroline z Mateuszem. Widzowie podjęli trudną decyzję i wytypowali, która z par ma największą szansę na miłość.

"Love Island". Pary napisały do siebie listy miłosne

Dziewczyny ostatni dzień w willi spędziły w spa, gdzie korzystając z masaży, musiały napisać miłosne listy do chłopaków. To samo zrobili mężczyźni, którzy dzień spędzili w willi. Wieczorem podczas odczytywania polały się łzy.

Każdy twój uśmiech, który uwielbiam, wymiana spojrzeń, rozmowa, przytulanie się, pocałunki, bliskość, noce spędzone razem, upewniają mnie w tym, że jesteś osobą, na którą po cichu czekałem w swoim życiu - czytał Cezary.

Tańcząc z tobą na dachu i czując, jak prowadzisz mnie w tańcu, poczułam, że być może będziesz dobrym przewodnikiem przez całe życie - mówiła mu Ania.

Sprawiłaś, że zimna skała zamieniła się w pluszowego misia. Odnalazłem tutaj wszystko, co tylko mogłem sobie wymarzyć - czytał Piotrek.

Szanujesz kobiety, a ja podziwiam tą wrażliwość, bo we wrażliwości jest męska siła. (...) Pierwszy raz trafiłam na kogoś, kto tak o mnie dba - dodała Waleria.

Wierzę, że czas spędzony w willi to dopiero początek pięknej przygody, która nas spotkała - czytał Mateusz.

Jesteś czymś więcej niż kiedykolwiek mogłabym sobie wymarzyć. (...) Potwierdziłeś mi, że przeciwności naprawdę się przyciągają - mówiła Caroline.

"Love Island". Kto wygrał program?

Widzowie poprzez trwające kilka dni głosowanie podjęli ostateczną decyzję. Trzecie miejsce zajęli Ania i Czarek. Drugie Waleria i Piotrek. Zwycięzcami trzeciej edycji "Love Island" zostali Caroline i Mateusz. Nadeszła pora na najbardziej emocjonującą w programie chwilę. Para wylosowała koperty. Do Caroline trafiła warta sto tysięcy złotych, a do Mateusza równe zero złotych. Uczestniczka wybrała miłość dzięki czemu oboje wygrali po pięćdziesiąt tysięcy złotych.

