W pierwszym finałowym odcinku „The Voice Kids” usłyszeliśmy młodych wokalistów walczących o wielki finał. W drużynie Cleo rywalizowali Karolina, Igor i Tatiana. Jurorka zdecydowała, że awansuje 10-letnią Tatianę Kopalę, która tym samym została pierwszą finalistką. W drużynie Dawida Kwiatkowskiego walczyli Natalia, Olek i Zosia. Juror wybrał do finału Olka. Drużynę Barona i Tomsona reprezentowali Amelia, Mikołaj i Sara. Dalej przeszła Sara.

10-letnia Tatiana zachwyciła wszystkich utworem „We are the champions” zespołu Queen. W trakcie występu miny jurorów mówiły same za siebie. Dziewczynka zaskoczyła ich potężnym głosem.

Tak dorosłego głosu w tak niedorosłym ciele nie słyszałem nigdy - ocenił Dawid Kwiatkowski.

Tatianko, przypomnij mi, ile ty masz lat? - komentował Baron. - Jak masz dziesięć lat i śpiewasz tak, to nie wiem, co się będzie działo jak będziesz miała 18. Ty jesteś nowym wcieleniem Freddiego Mercury'ego. Wyskakuj stamtąd Freddy.

Dokładnie, nowy Freddy Mercury - dodał Dawid.

Jestem w tobie zakochany, czekam na twoją płytę – skierował później słowa do Tatiany Baron.

Cleo również była zachwycona wykonaniem Tatiany i zaprosiła ją do finału.

"The Voice Kids". Kiedy finał?

Za tydzień, 17 kwietnia, poznamy wielkiego zwycięzcę "The Voice Kids". W finale zaśpiewają Tatiana, Olek i Sara. Powalczą oni nie tylko o tytuł. Zwycięzca otrzyma 50 tysięcy złotych i kontrakt płytowy. Najlepszy dziecięcy głos zostanie wyłoniony z głosowania widzów. Na ulubionych uczestników można głosować poprzez wysyłanie smsów.