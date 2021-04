"Dance Dance Dance" pojawił się na małym ekranie z trzecim sezonem. Taneczny program już w pierwszych odcinkach zdążył wzbudzić wiele kontrowersji. Produkcja nie jest zadowolona z obecnego składu jury. Zarzuca Joannie Jędrzejczyk brak mocnego charakteru i nieskładne wypowiedzi, których fragmenty musi wycinać. Widzowie z kolei nie są zadowoleni z zachowania Agustina Egurroli oraz jego braku empatii i ciągłego krytykowania uczestników. Jakby tego było mało, teraz to producenci zaliczyli wpadkę. Pomylili się w pseudonimie Rihanny.

Jędrzejczyk nie sprawdza się w jury "DDD": Trzeba wycinać fragmenty

Produkcja "Dance Dance Dance" zaliczyła wpadkę

W trzecim odcinku występów solowych Roksana Węgiel miała zatańczyć kombinację trzech teledysków z piosenek Rihanny. Produkcja wybrała utwór "Don't Stop The Music", "We Found Love" oraz "Where Have You Been". Wokalistka miała okazję zaprezentować te układy podczas MTV Video Music Awards w 2016 roku. Standardowo podczas przedstawiania utworów, które ma zatańczyć uczestnik, na ekranie pojawił się podpis z informacją o tytule piosenki oraz wykonawcy. Produkcja pomyliła się zapisując pseudonim piosenkarki z błędem. Na ekranie zamiast słowa "Rihanna" pojawiło się "Riahanna" i to aż trzykrotnie!

Produkcja 'Dance Dance Dance' zaliczyła wpadkę Screen z programu Vod.tvp.pl

"Dance Dance Dance". Występ Roksany Węgiel

Tym razem krytyczny zazwyczaj Agustin Egurrola docenił występ Roksany Węgiel. To Ida Nowakowska okazała się być mniej łaskawa. Stwierdziła, że zwyciężczyni Eurowizji Junior była zbyt wulgarna.

Dla mnie może to i była nowa odsłona twoja, taka bardzo ostra, ale dla mnie wręcz wulgarna. I Rihanna też taka jest, ale niekoniecznie ty jako Rihanna musisz taka być - skomentowała.

Dance Dance Dance. Ida Nowakowska ostro o Roksanie Węgiel: Dla mnie wręcz wulgarna

