Od kilku tygodni widzowie mogą śledzić losy uczestników piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tym razem eksperci połączyli w pary Izę i Kamila, Laurę i Macieja oraz Igę i Karola. Wybór tych ostatnich na początku nie podobał się fanom produkcji, gdyż uważali, że Karol idealnie pasuje do Izy. Jednak jak się okazuje, specjaliści wiedzieli, co robią. Kamil spełnia jej wymagania, a co więcej, jest zachwycony żoną, którą adoruje na każdym kroku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga nie pasuje do Karola? Zabrał głos

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zdradził, że wyszło mu z Izą?

W ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy spędzają czas podczas swoich podróży poślubnych. Wszyscy wyjechali nad morze, gdzie starali się lepiej poznawać. Wiele radości dostarcza widzom oglądanie Kamila, który jest bardzo czuły i szarmancki w stosunku do Izy. Przełamuje jej opór, który odczuwała na początku ze względu na różnicę wieku (mąż jest od niej kilka lat młodszy). Gdy wybrali się nad morze, wręczył jej różę, pili szampana. To właśnie on o wszystko zadbał i zaskoczył żonę. Ta scena była bardzo romantyczna.

Kamil jest aktywny w mediach społecznościowych i pozostaje w kontakcie z fanami. Co prawda uczestnicy na razie nie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich losy, ale mężczyzna kilka razy zasugerował, że dalej jest z Izą. Niedawno opublikował zdjęcie, na którym widać obrączkę. Choć szybko je usunął, to jednak media wyłapały to ujęcie.

Kamil ze "Ślubu" przez przypadek ujawnił, jak potoczyło się jego małżeństwo z Izą

Teraz na InstaStories udostępnił kadr z randki z Izą nad morzem i dodał opis, w którym zachwyca się tą sceną:

Niesamowite uczucie wracać do tych chwil. Patrzę i patrzę, a tu takie sytuacje - napisał.

Znaczące są także emotki, które umieścił:

Kamil zdradził, że dalej jest z Izą? Screen z Instagram.com/ kamil.wegrzyn

Tak entuzjastyczna reakcja może sugerować, że między nimi wszystko dobrze się układa, a Kamil obdarzył wybraną przez ekspertów żonę prawdziwym uczuciem. Gdyby się rozstali, na pewno unikałby takich wpisów i nie czułby wzruszenia podczas oglądania początków ich znajomości.

A Wy co myślicie?