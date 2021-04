Po ceremoniach w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” nadszedł czas na przyjrzenie się parom podczas wspólnego wypoczynku. Iga i Karol w swoją podróż poślubną wyjechali do malowniczej miejscowości Ryn na Mazurach. Choć na ślubie mężczyzna wydawał się stonowany i spokojniejszy od Igi, para natychmiast przypadła sobie do gustu.

Nie ma żadnego skrępowania. Takie relacje w naszym przypadku trzeba budować szybko, dlatego takie gesty, jak złapanie za rękę, czy przytulenie – musimy coś takiego wprowadzać – powiedział Karol, który nie szczędził pieszczot świeżo upieczonej żonie.

Widzę, że jest takim fajnym, ciepłym facetem i w tych gestach mi to pokazuje – oznajmiła Iga. - Zaskoczyło mnie, że on jest taki spontaniczny.

Okazało się, że Iga i Karol znaleźli wspólny język i poczucie humoru. Oboje także byli zgodni co do wspólnego spędzania czasu. Z Mazur para wybrała się na wycieczkę do Gdańska. Karol był zachwycony żoną.

To jej wariactwo jest taką bardzo dużą zaletą. Potrafi rozmawiać. To są cechy charakteru, które mi się podobają i dobrze się czuję w jej towarzystwie – powiedział mąż o Idze.

Ślub Igi i Karola wywołał spore emocje wśród widzów, którzy uznali, że para nie pasuje do siebie. Takie obawy miała też Iga, jednak wszystko wskazuje na to, że niepotrzebnie.

Zapytałam go, czy było coś takiego, czego nie polubił we mnie od początku. Bałam się, że będę za bardzo szalona, za głośna. Ale okazuje się, że może być odwrotnie – powiedziała uczestniczka.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. U Laury i Macieja duże różnice w poglądach

Laura i Maciej po ślubie udali się do Mielna. Zatrzymali się w domku nad wodą.

W pierwszych rozmowach małżonków okazało się, że oboje mają podobne doświadczenia i problemy. Laura wprost przyznała, że Maciej jest odzwierciedleniem jej oczekiwań.

Dużo nas łączy. Praktycznie to, co było zawarte w mojej ankiecie – to zobaczyłam obok siebie – powiedziała zadowolona z męża Laura.

Kobietę jednak zaskoczyło to, że jej mąż jest bardzo wierzący. Wiara w Boga pomogła mu przetrwać złe doświadczenia z przeszłości. Na podróż poślubną zabrał pismo święte. Doszło do pierwszych zgrzytów. Laura uznała, że oboje mają zupełnie inne podejście do religii i pojawiły się u niej obawy.

Ja wierzę w Boga, natomiast ja medytuję, chodzę na jogę. Te rzeczy kłócą się z kościołem. Do instytucji kościoła mam takie podejście, że nie zgadzam się z nią w wielu kwestiach. To na pewno nas różni. Do tej pory nie brałam tego pod uwagę – powiedziała uczestniczka.

Maciej natomiast był spokojny. Uznał, że oboje muszą dać sobie czas i poznać swoje światy.

Zależy mi na niej – zadeklarował.

Okazało się, że Maciej na razie nie chce zamieszkać wspólnie z Laurą. Ona natomiast przyznała, że jej to nie przeszkadza.

Iza jest szczęśliwa z Kamilem

Z kolei Iza i Kamil pojechali na kilka dni do Sopotu.

Nie czuję, abym mojego męża znała kilkanaście godzin. Czujemy się ze sobą dobrze, cały czas jest wesoło. Nie ma żadnego napięcia, nie krępujemy się – wyznała Iza.

Początkowe rozczarowanie fizycznością u obojga poszło w zapomnienie. Wydawało się, że oboje nie są w swoim typie, jednak na wyjeździe przestało się to liczyć. Kamil okazał się bardzo romantyczny. Zaskoczył żonę szampanem na plaży.

On jest bardzo ciepły, troskliwy. Przekazuje mi swoją energię. Czuję się szczęśliwa – powiedziała Iza.

Jednak kobieta zachowała nutę ostrożności i wstrzymała się z deklaracjami.

Tak naprawdę życie nie jest usłane różami i na co dzień nie będzie tak, że ciągle robimy sobie jakieś niespodzianki – powiedziała.

Iza otworzyła się przed Kamilem i opowiedziała o swoim dzieciństwie oraz nastoletnich latach. Kamil nie szczędził jej romantycznych deklaracji. Zasugerował także, że zakochuje się w żonie. Co z tego wyniknie? W najbliższych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiemy się, jakie decyzje podjęły pary.