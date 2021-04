"Hotel Paradise". Mariusz musiał wytypować dwie najsłabsze pary. Jego decyzja nieźle namieszała

W poprzednim odcinku z programem pożegnała się Karolina, która w odwecie wyeliminowała z gry swojego partnera Kamila. Na jego miejsce w "Hotelu Paradise" zameldował się Mariusz, który automatycznie został sparowany z Olą. W kolejnym odcinku nowicjusz dostał nietypowe zadanie. Miał obserwować wszystkie pary, a następnie wytypować dwie, które jego zdaniem radzą sobie najsłabiej. O treści listu, który otrzymał, nie mógł jednak powiedzieć pozostałym uczestnikom.

"Hotel Paradise". Mariusz musiał wybrać dwie pary, które najgorzej się dogadują.

Powierzone zadanie Mariusz postanowił wziąć sobie głęboko do serca. Na tyle, że nie miał oporów przed tym, aby wypytywać pozostałych uczestników o to, kogo wyeliminowali, będąc na jego miejscu. Podczas rozmowy z Krzyśkiem, zapytał go między innymi o to, czy nie chciałby pozbyć się Luizy. Uczestniczka, która o przebiegu konwersacji dowiedziała się od swojego partnera, była niezwykle zdziwiona. Zwłaszcza że wyglądało na to, że Mariusz zdążył już obdarzyć ją sympatią.

Wybór Mariusza nieco namieszał. Na jaw wyszły niewygodne fakty

Ostateczną decyzję Mariusz musiał podjąć podczas spotkania z prowadzącą Klaudią El Dursi. Uczestnik najpierw wyjaśnił pozostałym, na czym polegało jego zadanie, a następnie wytypował dwie pary. Najpierw wskazał na Sarę i Krystiana, później na Luizę i Krzyśka. Następnie Klaudia El Dursi wyjaśniła, że wybrani przez Mariusza panowie udadzą się na randkę z nową uczestniczką. Dodała również, że ma on jeszcze szansę na to, aby wskazać trzecią osobę.

Mogę wskazać siebie?-zapytał.

Decyzja Mariusza nie była zaskakująca, głównie ze względu na to, że od początku nie dogadywał się on ze swoją nową partnerką Olą.

Podczas gdy panowie pojechali na randkę, ich partnerki oglądały ją za pośrednictwem ukrytej kamery. To dało im szansę na to, żeby dowiedzieć się, co naprawdę sądzą o nich ich drugie połówki. Spośród całej trójki najbardziej wylewny okazał się Krzysiek. Zapytany o swoją relację z Sarą, nie ukrywał, że nie jest różowo.

Ja się tak trochę wpie***liłem w takie bagno, pomiędzy dwie przyjaciółki- powiedział, mając na myśli Luizę i Olę.

Gdy Ewa zapytała uczestników, czy chcieliby wyeliminować z gry swoje partnerki, stanowczo zaprzeczył jedynie Krystian, stwierdzając, że z Sarą łączy go przyjacielska więź. Pozostali panowie przyznali, że chociaż nie zakładają takiej sytuacji, to jednak nic nie jest pewne.