"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku na antenie TVN i należą do najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. W teleturnieju uczestnicy mają szansę wygrać milion złotych, a żeby to zrobić muszą poprawnie odpowiedzieć na dwanaście zadanych im przez Huberta Urbańskiego pytań.

"Milionerzy". Pytanie z programu

W powtórce 355. odcinka 8. sezonu "Milionerów" swoją wiedzę miał okazję sprawdzić Szymon Brzuchalski. Uczestnik pochodzi z Bydgoszczy, ale od dawna mieszka w Warszawie, gdzie studiował stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej, a teraz zajmuje się IT. Do programu przyjechała z nim rodzina: żona Ania, syn Kuba i córka Marysia. Żona Szymona zapowiadała, że mąż przyjechał po milion złotych, ale jej entuzjazm ostudziło trzecie pytanie, w którym mężczyzna potrzebował pomocy.

"Milionerzy". Baleron to:

A. wędzona karkówka

B. pieczone podgardle

C. wędzona golonka

D. parzona gicz

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Szymon Brzuchalski stwierdził, że wie, jak baleron wygląda. Został zapytany przez Huberta Urbańskiego o to, czy je mięso.

Jadam mięso, ale za baleronem zdecydowanie nie przepadam - mówił uczestnik.

Prowadzący stwierdził, że w takim razie na pewno wie, czym ta golonka jest. Uczestnik stwierdził, że na pewno odrzuca odpowiedź A - wędzoną karkówkę i C - wędzoną golonkę. Jednocześnie miał przeczucie, że nie może być to pieczone mięso. Pasowała mu odpowiedź D - parzona gicz. Uczestnik był trochę zawstydzony faktem, że to dopiero trzecie pytanie, warte zaledwie dwa tysiące złotych, ale zdecydował się użyć koła ratunkowego i uzyskać pomoc publiczności. Znaczna większość widowni wybrała odpowiedź A - wędzoną karkówkę. Tę samą odpowiedź zaznaczyła rodzina gracza. Hubert Urbański przyznał im rację. Baleron to wędzona karkówka.