"Milionerzy". W biesiadnej piosence "Pije Kuba do Jakuba" dawne pany jadły... Uczestniczka zakończyła grę

"Milionerzy" emitowani przez stację TVN są jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. Uczestnicy pod okiem Huberta Urbańskiego walczą o zdobycie miliona złotych, a widzowie odpowiadają na zadawane przez prowadzącego pytania z poziomu kanapy.

"Milionerzy". Pytanie o Stary Testament popsuło plany uczestnika: Kto miłuje swego syna...

"Milionerzy". Pytanie z programu

W powtórce 353. odcinka 7. sezonu "Milionerów" o milion złotych zawalczyła Agnieszka Jankiewicz z Kraszewa, która do wzięcia udziału w programie została zachęcona przez mamę. Jej zadaniem było zdobycie budżetu na remont kuchni i ewentualny, nowy samochód. Uczestniczka po drodze zużyła dwa koła ratunkowe - pytanie do publiczności i 50:50, docierając do pytania siódmego, wartego 40 tysięcy złotych. Niestety biesiadne piosenki nie były jej znane.

"Milionerzy". W biesiadnej piosence "Pije Kuba do Jakuba" dawne pany jadły:

A. żury i żubrze organy

B. sery i suflet maślany

C. salsę z naczosem

D. zraz z bigosem

"Milionerzy". Gracz już przy pierwszym pytaniu potrzebował pomocy publiczności

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestniczka od razu po usłyszeniu pytania była pewna, że odrzuci odpowiedź C - salsę z naczosem. Nie rozważyła nawet innych odpowiedzi i od razu podjęła decyzję o wzięciu koła ratunkowego i wykorzystaniu telefonu do przyjaciela. Miała nadzieję, że Michał jej pomoże. Niestety, kolega nie miał pojęcia, która odpowiedź był poprawna i stwierdził, że nie chce zmylić Agnieszki, więc żadnej z nich nie zasugerował. Uczestniczka wytłumaczyła, że przyjaciel jest lepszy w kierunkach ścisłych i historii. Doszła do wniosku, że jeśli nie kojarzy melodii, to weźmie zdobyte przez siebie 20 tysięcy złotych i zakończy grę. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź D - zraz z bigosem.

