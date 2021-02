"Milionerzy". Pytanie o gody u zwierząt. Potrzebna była pomoc publiczności

"Milionerzy" są jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Uczestnicy teleturnieju walczą o główną wygraną, którą jest milion złotych. Aby zdobyć tytułową sumę, muszą przebrnąć przez dwanaście zróżnicowanych pytań. Co więcej, do dyspozycji mają trzy koła ratunkowe: telefon do przyjaciela, pół na pół oraz pytanie do publiczności, a także dwa progi gwarantowane, przy drugim i siódmym pytaniu. W powtórce 353. odcinka siódmego sezonu prowadzący program Hubert Urbański zadał pytanie z dziedziny biologii.

A: "samiec ropuchy zwyczajnej"

B: "szczur wędrowny"

C: "wielbłąd jednogarbny"

D: "samiec pomrowa"

Agnieszka Jankiewicz z Kraszewa bez większych trudności poradziła sobie z pięcioma pierwszymi pytaniami, wykorzystując w dotychczasowej grze zaledwie jedno koło ratunkowe. Niestety, pytanie za 20 tysięcy złotych sprawiło uczestniczce nie lada kłopot. Pani Agnieszka rozważała odpowiedź D "samiec pomorwa" oraz A "samiec ropuchy zwyczajnej".

Ponieważ nie potrafiła jednoznacznie wskazać, która z nich mogłaby być poprawna, postanowiła skorzystać z drugiego koła ratunkowego, którym była pomoc publiczności. Głosujący w przeważającej większości wskazali wariant A "samiec ropuchy zwyczajnej". Pani Agnieszka postanowiła więc zaufać publiczności i zaznaczyć właśnie tę odpowiedź. Okazało się, że był to właściwy wybór, dzięki czemu uczestniczka zdobyła 20 tysięcy złotych i mogła walczyć o drugą sumę gwarantowaną, którą jest 40 tysięcy złotych.