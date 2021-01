"The Voice Senior". Znamy finalistów programu! Widzowie zmieszani decyzją jurorów

"The Voice Senior" w TVP2 pozwala wokalistom w podeszłym wieku spełnić niespełnione marzenia i zaprezentować swój talent przed milionową publicznością. Zmagania uczestników ocenia jury: Alicja Majewska, Izabela Trojanowska, Andrzej Piaseczn i Witold Paszt.

REKLAMA

"The Voice Senior". Wzruszająca historia uczestniczki. Nauczyła się grać na akordeonie w domu dziecka

"The Voice Senior". Znamy finalistów programu!

W sobotnim, półfinałowym odcinku "The Voice Senior", 24 uczestników szkolonych pod skrzydłami jurorów walczyło o miejsce w finale. Każdy z trenerów miał pod sobą sześciu wokalistów podzielonych na trzyosobowe grupy. Jurorzy musieli podjąć trudną decyzję i wybrać po jednym uczestniku z obu grup. Przed każdym występem emitowano nagrania, podczas których rodzina i przyjaciele kibicowali swoim bliskim. Jurorzy byli bardzo zadowoleni z występów podopiecznych, mimo wszystko w swoich decyzjach byli bardzo stanowczy i zdecydowani. Andrzej Piaseczny wybrał finalistów jako pierwszy. Widzowie na Facebooku wyrazili ogromne poparcie dla Andrzeja Musiałka. Juror do finału zdecydował się jednak zabrać ze sobą dwie kobiety: Barbarę Parzeczewską oraz Annę Tchórzewską.

Panowie bądźcie gentlemanami i pozwólcie zabrać do finału Anię - powiedział.

"The Voice Senior". Fani bronią Andrzeja Piasecznego i zapowiadają bojkot TVP

Pozostali jurorzy przyznali, że Alicja Majewska ma naprawdę silną grupę. Zgodnie stwierdzili, że gdyby to do nich należał wybór, zabraliby do finału Elżbietę Jatulewicz. Alicja jednak nie posłuchała kolegów i szansę dała Kazimierzowi Góreckiemu, który zaśpiewał specjalnie dla żony piosenkę "Hello" - Lionela Richie. Wybrała też Raisę Misztelę. Uczestniczka od początku była faworytką wszystkich trenerów. Izabela Trojanowska dokonywała wyboru jako trzecia. Inni jurorzy sugerowali jej zabranie do finału Teresy Kuczery. Jurorka postanowiła jednak wybrać dwóch Andrzejów - Andrzeja Nosowskiego i Andrzeja Szpaka, który wykonał "Jednego serca" - Czesława Niemena.

"The Voice Senior". Widzowie oburzeni wyborem Witolda Paszta

Podczas wyborów dokonywanych przez Witolda Paszta, jurorzy śmiali się, że brakuje w finale kobiet i proponowali wybór Alicji Mieszało. Witold jednak zdecydował się zabrać ze sobą Andrzeja Pawłowskiego z piosenką "Uciekaj Moje Serce". Na Facebooku programu zagrzmiało. Widzowie byli zgodni z pozostałymi jurorami i oburzeni decyzją Paszta.

Moim zdaniem ten wybór to bez komentarza... Pani Alu bezbłędne wykonanie!

Pan Andrzej śpiewał zupełnie nieczysto - nie można promować fałszującego wokalisty!

Temu trenerowi już podziękujemy! Pani Alicja powinna być w finale!

Czy może mi to ktoś wytłumaczyć? - pisali.

Drugim finalistą Witolda została Ewa Olszewska. Zgadzacie się z decyzjami jurorów?

Zobacz wideo Uczestnik „The Voice Senior” odnalazł siostrę po 50 latach!

"The Voice Senior" Uczestnik odnalazł siostrę po 50 latach! [WIDEO]