"Milionerzy". Pytanie o Jana Pawła II wymagało użycia koła ratunkowego

"Milionerzy" prowadzeni przez Huberta Urbańskiego gromadzą przed telewizorami tysiące fanów, nawet jeśli emitowane są odcinki powtórkowe. Widzowie chętnie kibicują walczącym o milion złotych uczestnikom i odpowiadają na zadawane przez prowadzącego pytania.

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 350. odcinku siódmego sezonu "Milionerów" o milion zawalczył Jarosław Borzęcki, inżynier, który zajmuje się robotyką, informatyką, automatyką i elektroniką. Jest testerem systemów multimedialnych dla branży automotive. Z widowni kibicowała mu żona Beata. Uczestnikowi szło jak po maśle, aż do pytania za drugą sumę gwarantowaną, wartego 40 tysięcy złotych.

A. spiritus movens godziwości

B. promotor sprawiedliwości

C. krzewiciel fair play

D. orędownik zła

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Pierwszym skojarzeniem Jarosława była odpowiedź D - orędownik zła. Stwierdził, że jest to osoba, która zawsze próbuje usprawiedliwić zło. Nie był jednak przekonany i poprosił prowadzącego o pierwsze koło ratunkowe - 50:50. Komputer odrzucił odpowiedź A - spiritus movens godziwości oraz odpowiedź C - krzewiciela fair play. Uczestnik stwierdził, nie ma zielnego pojęcia i błądzi, ale że w takim razie pójdzie tropem, który nasunął mu się już na początku. Zaznaczył odpowiedź D. Niestety okazało się, że jego początkowe założenia były błędne, a adwokat diabła, to nic innego jak odpowiedź B - promotor sprawiedliwości. Adwokat diabła istniał 1587 do 1983 roku, gdy Jan Paweł II zmienił tę nazwę. Jego zadaniem było dbanie o rzetelność procesów kanonizacyjnych.