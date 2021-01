"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz odpoczywa przy książce z winem. Internauci wyśmiali jego pozy

Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się po świętach. Dziewczyna została w Katowicach, gdzie zamieszkała z (niebawem byłym) mężem, z kolei fani podejrzewają, że uczestnik show wprowadził się do matki, która chętnie towarzyszy mu w życiu. Uważają, że to ona jest autorką zdjęcia, które tak ich rozbawiło.

Fani Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają ubaw

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od kilku tygodni znowu jest singlem. Teraz zdecydował się na dodanie zdjęcia z książką i winem w dłoniach. Uwagę zwracała także jego elegancka stylizacja, która ewidentnie nie pasuje do sytuacji. Mężczyzna pokazuje, jak odpoczywa, jednak niezbyt wygodny strój i pozycja świadczą, że zdjęcie nie było zrobione spontanicznie, a raczej mocno wypozowane.

A do książki zasiadam tak. Można? Można - podpisał fotografię.

Wszystkie te detale przyciągnęły uwagę internautów, którzy złośliwie komentowali ujęcie Łukasza.

Do książki czy do zdjęcia z książką?

Niewygodna pozycja i druga ręka zajęta, ciężko kartki przywracać...

Cisza, żona nie gdera, dziecko nie płacze.

Uważaj z winem, żeby się nie wylało na białą koszulę.

Nie ma to jak odpocząć po całym dniu pracy w wygodnym fotelu, w białej koszuli - pisali prześmiewczo.

Padło również pytanie o to, kto jest autorem zdjęcia Łukasza. Od razu pojawiła się sugestia, że to mama mężczyzny jest za nie odpowiedzialna. Wiadomo, że rodzicielka chętnie angażuje się w życie syna. Gdy rozstał się z Oliwią ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", mama nie omieszkała odnieść się do sytuacji.

To co, Pan Łukasz z mamą mieszka? - padło pytanie w komentarzach.

Oczywiście, znaleźli się i tacy fani, którzy stanęli w obronie Łukasza. Stwierdzili, że ma prawo robić, co chce, poza tym jest obecnie na trudnym etapie życie, dlatego inni mogliby oszczędzić mu nieprzyjemnych komentarzy.

Dla Twojego zdrowia psychicznego olałabym aktualnie towarzystwo instagramowe.

Ludzie, ogarnijcie się. Czy naprawdę hejtowanie innych sprawia Wam taką radość czy macie na tyle nudne życie?

Ludzie, jacy wy jesteście podli. Facet ma niełatwy moment w życiu, zrobił sobie ładne zdjęcie, jasne - pozowane, jak miliony zdjęć na Instagramie.

Po której stronie jesteście?