"BrzydUla". Jak naprawdę wygląda sypialnia na piętrze Uli i Marka? Będziecie nieźle zaskoczeni

Serial "BrzydUla" z Julią Kamińską i Filipem Bobkiem nadal skrywa przed fanami wiele tajemnic. Okazuje się, że mieszkanie małżeństwa Dobrzyńskich nie wygląda wcale tak, jak mogliby wyobrażać to sobie widzowie. Sypialnia na piętrze w rzeczywistości w ogóle nie istnieje.

Jak wygląda sypialnia w serialu "BrzydUla"?

Serial "BrzydUla" z Julią Kamińska i Filipem Bobkiem w rolach głównych powrócił na antenę jesienią tego roku. Wcześniej widzowie mogli go oglądać na przełomie 2008 i 2009 roku. Produkcja po latach zdecydowała się wznowić wątki bohaterów. W obecnej historii Ula jest w związku małżeńskim z Markiem Dobrzyńskim i żyją razem w mieszkaniu w Warszawie.

InstaStory 'BrzydUli' instagram.com@brzydula.tvn

Stylowy kącik, w którym przebywają główni bohaterowie, skrywa jednak pewną tajemnicę - mianowicie jedno pomieszczenie, o którym wspominają niekiedy Ula i Marek, wcale nie istnieje. Gdy mówią, że idą do sypialni na górę, w rzeczywistości wcale jej tam nie ma. Widzowie mogą zobaczyć jedynie fragment schodów prowadzących na wspomniane piętro.

InstaStory 'BrzydUli' instagram.com@brzydula.tvn



Na oficjalnym koncie "BrzydUli" na Instagramie mogliśmy zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jedna z osób z produkcji wirtualnie oprowadzała fanów po mieszkaniu - na wideo pojawiła się kuchnia i salon. Gdy jednak ta chciała przejść do sypialni umiejscowionej na piętrze okazało się, że schody prowadzą do... schowka, w którym znalazły się lampy i sprzęty związane z nagrywaniem ujęć. A to niespodzianka!

