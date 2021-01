Marta i Paweł jako jedyni uczestnicy siódmej edycji "Rolnik szuka żony" stworzyli związek i po zakończeniu show nadal się spotykali. Po finałowym odcinku formatu, mówiło się nawet, że zakochani spodziewają się dziecka.

"Rolnik szuka żony". Paweł i Marta spodziewają się dziecka? Mina Marty Manowskiej mówi wiele

Zarówno Marta jak i Paweł prowadzą aktywnie media społecznościowe i dzielą się z fanami szczegółami życia prywatnego (rolnik prowadzi także kanał na YouTube). Ostatnio jednak na ich Instagramach nie pojawiało się zbyt wiele treści. Fakt ten zaniepokoił ich fanów. W komentarzach pojawiły się więc pytania o to, czy zakochani są ze sobą, czy może się rozstali. Teraz Marta ostatecznie postanowiła rozwiać te wątpliwości.

"Rolnik szuka żony. Marta i Paweł przechodzą kryzys?

Marta Paszkin w poniedziałkowy wieczór nagrała dla fanów specjalne nagranie i opublikowała ja na InstaStories. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła raz na zawsze rozprawić się z plotkami, głoszącymi, że ona i Paweł nie są już razem. Przy okazji zakpiła nieco z obserwatorów:

Słuchajcie, piszecie do mnie i prosicie, żebym więcej nagrywała z Pawłem. Ale u nas trochę się zmieniło... i ja już do niego nie jeżdżę - powiedziała, udając przygnębienie.

W tym momencie w kadrze pojawił się rolnik, który z uśmiechem na ustach przyznał:

Teraz to przyjeżdżam do Marty - usłyszeliśmy, a kobieta wybuchła śmiechem.

Szanujecie takie poczucie humoru rolników? Wydaje się, że oboje próbują pretendować do miana mistrza sucharów. To jednak od dawna należy do Karola Strasburgera.

