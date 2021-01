"The Voice Senior" emitowany na antenie TVP jest niezwykle wzruszającym programem. Muzyczne show pozwala ludziom w podeszłym wieku spełnić marzenia z przeszłości i pokazać talent wokalny przed tysiącami widzów. Oceny uzdolnionych uczestników ocenia jury w składzie: Izabela Trojanowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Witold Paszt.

REKLAMA

"The Voice Senior". Pani Barbara przeżyła tragedię po nagraniach. Zmarł jej mąż

"The Voice Senior". Wzruszająca historia uczestniczki. Nauczyła się grać na akordeonie w domu dziecka

W sobotnim odcinku "The Voice Senior" serca jurorów skradła Teresa Kuczera z Przemyśla, której występ rozpoczął się od opowiedzenia historii z dzieciństwa. Kobieta miło wspominała swoich rodziców określając ich słowami "mamusia" i "tatuś". W jej domu od zawsze panowała muzyka. Mama śpiewała, a ojciec grał na akordeonie i skrzypcach. Zmarł, gdy miała jedenaście lat. Po śmierci męża, mama kilkorga dzieci dostawała jedynie drobną rentę i nie radziła sobie finansowo. Rok później Teresa z rodzeństwem została odebrana mamie i trafiła do domu dziecka. Bardzo kochała swoje dzieci i często je odwiedzała, przywożąc ze sobą akordeon. Teresa nauczyła się na nim grać w wieku 12 lat. Marzyła o wyjściu za mąż i stworzeniu szczęśliwej rodziny. Stanęła przed trudnym wyborem: mogła poświęcić się muzyce, lub spełnić marzenie o normalnym domu. Ostatecznie nigdy nie odnalazła odpowiedniego momentu, by na poważnie zająć się pasją. Śpiewała z przerwami łącznie przez 50 lat. W końcu nadszedł jej czas. W "The Voice Senior" wykonała piosenkę Katarzyny Sobczyk "O mnie się nie martw". Jako jedyna w trakcie występu odwróciła się Izabela Trojanowska.

Na Pani twarzy malowało się prawdziwe szczęście i to jest dowód na to, że ten program ma prawo bytu - ocenił występ Andrzej Piaseczny.

Bliscy uczestniczki wspomnieli, że kobieta jest niezwykle szczęśliwa, bo w końcu po latach miała okazję spełnić marzenia z młodości. Byli z niej naprawdę dumni.

Zobacz wideo Uczestnik „The Voice Senior” odnalazł siostrę po 50 latach!

"The Voice Senior". Uczestnik poprosił ukochaną o rękę na scenie