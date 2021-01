Choć większość bohaterów "M jak miłość" mieszka w Warszawie, wiele ciekawych wątków toczy się w legendarnej Grabinie. Ostatnio pisaliśmy o nowych gwiazdach, które dołączyły do obsady produkcji - Małgorzacie Lewińskiej, która wcieli się w Olgę Jaszewską oraz Tomaszu Lulku, który zagra jej męża, Mariusza Jaszewskiego. To właśnie ich pojawienie się na wsi doprowadzi do wielu niebezpiecznych wydarzeń. Wszystkiemu winny będzie ich syn Dawid (Iwo Wiciński), przez którego o mały włos nie zginie Basia Rogowska (Karina Woźniak).

"M jak miłość". Dramat w Grabinie! Basia o mało nie zginie w wypadku samochodowym

Córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) przeżywała pierwsze bolesne rozstanie z chłopakiem, który nie potrafił jej docenić. Szybko jednak jej zainteresowanie wzbudził nowy mieszkaniec Grabiny, z którym nastolatka zaczęła spędzać mnóstwo czasu. Młoda Rogowska nie wie jednak, że Dawid ma nieciekawą przeszłość. Kiedy więc Mostowiakowie i przyjaciele wybiorą się na ślub Soni i Janka, a rodzice Jaszewskiego wyjadą z Grabiny, chłopak zaprosi Basię do siebie i zasugeruje, że mogą spędzić razem noc.

Mam wolną chatę na noc. Można coś obejrzeć albo jakoś inaczej spędzić czas...

Dziewczyna zgodzi się, jednak w międzyczasie oboje ulegną wypadkowi - niepełnoletni Dawid wjedzie autem w drzewo. Przestraszony, poprosi Basię, by wyznała na komisariacie, że samochód Jaszewskich został skradziony. Co wydarzy się później? Czy i tym razem Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) pomoże swojej wnuczce? Wszystkiego dowiemy się w 1562. odcinku "M jak miłość", który wyemitowany zostanie na antenie telewizyjnej dwójki 1 lutego o 20:50.

