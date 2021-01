"Love Island". 3 sezon "Wyspy miłości" już wkrótce na antenie Polsatu. Znamy datę premiery

"Love Island. Wyspa miłości" po raz pierwszy zostało wyemitowane na antenie Polsatu we wrześniu 2019 roku. Okazało się, że program błyskawicznie zdobył zainteresowanie fanów, którzy czujnie śledzili losy jego bohaterów, jednocześnie kibicując swoim faworytom. Niebagatelny sukces telewizyjnego show przypieczętowany został kolejnym, jeszcze chętniej oglądanym drugim sezonem "Love Island", w którym to zatriumfowali Julia Nowakowska i Dominik Grot. Castingi do następnej, trzeciej edycji programu ruszyły jeszcze na początku grudnia ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę warunki, które w ostatnim czasie wyjątkowo nie sprzyjają telewizyjnym produkcjom, "Love Island" powróci na ekrany telewizorów w zaskakująco szybkim tempie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał z "Love Island" o zerwaniu z Olą

Tancerka obcięła włosy! Przyznała też, że je zagęściła. "Odważyłam się na duży krok"

Kiedy premiera 3. sezonu "Love Island"?

Wirtualne media poinformowały, iż "Love Island" powróci z trzecim sezonem w niedzielę, 28 lutego o godzinie 20:00. W pierwszym, trwającym dwie godziny odcinku, widzowie będą mogli poznać bohaterów nowej edycji programu. Dni i godziny emisji następnych odcinków najprawdopodobniej nie ulegną zmianie, a więc będzie można je oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele około godziny 22:00. W roli prowadzącej, po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć Karolinę Gilon, uczestniczkę piątej edycji "Top Model".

"Love Island". Internauci obwiniają Olę o rozstanie Julii i Dominika. Szybko się do tego odniosła

Program oparty jest na amerykańskiej produkcji o tym samym tytule. W trzecim sezonie "Love Island" uczestnicy ponownie zamieszkają w okazałej willi, gdzie, aby dotrwać do finału, będą musieli dobrać się w pary. Ci, którym się to nie uda, będą musieli pożegnać się marzeniami o wygranej.