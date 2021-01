"Milionerzy". Co jest prawdą o mamutowcu? Widownia wskazała złą odpowiedź...

"Milionerzy" są teleturniejem cieszącym się ogromną popularnością. Program od poniedziałku do czwartku przyciąga przed telewizory tysiące widzów gotowych odpowiadać na zadawane przez Huberta Urbańskiego pytania.

"Milionerzy". Pytanie o ćwierć miliona złotych pochłonęło dwa koła ratunkowe. Opłacało się?

"Milionerzy". Pytanie z programu

W powtórce 348. odcinka 7. sezonu "Milionerów" grę kontynuował Krzysztof Sęk z Krakowa, który wystartował w programie po raz drugi. Uczestnik wyznał, że trenował i obejrzał wszystkie odcinki programu. Z widowni uczestnikowi kibicowała dziewczyna Kamila oraz mama Małgorzata. Krzysztof rozpoczął odcinek z siedmioma pytaniami do miliona i dwoma kołami ratunkowymi - 50:50 oraz pytaniem do publiczności. Wyzwaniem okazało się być pytanie za sumę gwarantowaną 40. tysięcy złotych.

"Milionerzy". Co jest prawdą o mamutowcu?

A. jest gibki i szybki

B. ma ciosy i włosy

C. ma igły i szyszki

D. to krzyżówka trąbowca i myszki

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Uczestnik stwierdził, że nie wie czym jest mamutowiec. Kojarzył go z mamutem i uznał, że wtedy pasowałaby odpowiedź B - ma ciosy i włosy. Nie był jednak pewien i zdecydował się poprosić o pomoc publiczność, która prawie w połowie wybrała tę samą odpowiedź, co on. Nie dało to Krzysztofowi pewności. Zdecydował się użyć ostatniego koła ratunkowego, 50:50. Ku zaskoczeniu prowadzącego komputer orzucił obstawianą przez publiczność i uczestnika odpowiedź B - ma ciosy i włosy oraz odpowiedź D - to krzyżówka trąbowca i myszki. Ostatecznie Krzysztof wybrał odpowiedź C - ma igły i szyszki. Hubert Urbański przyznał mu rację i wyjaśnił, że mamutowiec jest drzewem.

