"Milionerzy". Pytanie o ćwierć miliona złotych pochłonęło dwa koła ratunkowe. Opłacało się?

"Milionerzy" to program emitowany na antenie TVN. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 show zbiera przed telewizorami tysiące widzów, którzy chętnie odpowiadają na pytania zadawane przez Huberta Urbańskiego i kibicują realnie walczącym o milion złotych uczestnikom.

"Milionerzy". Pytanie z programu

W powtórce 346. odcinka 7. sezonu "Milionerów" wystąpił Marcin Kot. Uczestnik mieszka w Lublinie i jest radcą prawnym oraz urzędnikiem. Wziął udział w programie, zakładając, że jest pechowcem. Na szczęście jego gra temu zaprzeczyła. Szło mu naprawdę dobrze i dotarł do pytania wartego ćwierć miliona złotych przy użyciu zaledwie jednego koła ratunkowego - 50:50. To właśnie ono sprawiło, że po raz drugi postanowił zasięgnąć pomocy.

"Milionerzy". Czego zażądał od Dawida król Saul za rękę swojej córki Mikal?

A. dziesięciorga uszu Rzymian

B. stu napletków Filistynów

C. tysiąca głów Moabitów

D. miliona dłoni Edomitów

"Milionerzy. Odpowiedź na pytanie z programu

Wydawać by się mogło, że uczestnik jest zorientowany w sprawie, bo snuł wiele podejrzeń, wspominał fakty historyczne związane z królem Saulem i przypominał sobie daty. Ostatecznie jednak zdecydował się poprosić o pomoc publiczność. Największą popularnością wśród widowni cieszyła się odpowiedź B - stu napletków Filistynów. Uczestnik stwierdził, że gdyby walczył o mniejszą kwotę, to zdecydowałby się wybrać właśnie ją. 250 tysięcy złotych brzmiało jednak zbyt poważnie, dlatego zdecydował się użyć ostatniego koła ratunkowego i zadzwonić do kuzyna Mirka. Niestety telefon do przyjaciela nie pomógł i uczestnik nadal był w tym samym miejscu. Zaufał jednak sobie i widowni, decydując się postawić na odpowiedź B - stu napletków Filistynów. Odpowiedź okazała się poprawna.