Po 17 latach na ekrany powracają bohaterki serialu "Seks z wielkim mieście". Produkcja doczeka się kontynuacji pod tytułem "And Just Like That". Za produkcję odpowiedzialna jest platforma HBO Max. Póki co pełna lista gwiazd, które zagrają w serialu, nie jest znana. Już teraz wiadomo jednak, że zabraknie Kim Cattrall, która wcielała się w rolę Samanty Jones. Zagraniczne media donoszą, że lukę po gwieździe ma wypełnić Caitlyn Jenner.

"Seks w wielkim mieście" wraca na ekrany. Jak zmieniły się bohaterki przez 17 lat?

Caitlyn Jenner w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"

Jak podaje portal The Mirror, Caitlyn Jenner ma duże szanse, by zagrać w "And Just Like That". Tabloid donosi, że producenci są na etapie rozmów z gwiazdą, a jej udział w kontynuacji serialu sprzed niemal dwóch dekad nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. 71-latka byłaby jednak dla twórców formatu niezwykle cenna.

Caitlyn w taki czy inny sposób była obecna w mediach od 50 lat. Jest naprawdę idealna do tej roli. Producenci chcą nowych twarzy w serialu, ale chcą też ludzi, których widzowie już znają i lubią - podaje informator The Mirror.

Przypomnijmy, że Jenner jest obyta z występami przed kamerą. Przez lata pojawiała się w "Z kamerą u Kardashianów". Ma na koncie też kilka filmów. W latach 80. wystąpiła w takich produkcjach, jak: "Walka o złoto" czy "Can’t Stop the Music". Później pojawiła się w "Intencjach, "Igrzyskach na kacu" czy filmie "Jack i Jill".

"And Just Like That" ma być też serialem bardziej nowoczesnym i pokazywać różnorodnych bohaterów.

