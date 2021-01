"The Voice Senior". Na scenie stanęła babcia celebryty konkurencyjnej stacji telewizyjnej. "To wnuczek mnie zgłosił"

O "The Voice Senior" ostatnio mówiło się całkiem sporo. Wszystko za sprawą Andrzeja Piasecznego. Po urodzinowej imprezie muzyka, na której w mocnych słowach wypowiadał się na temat partii Prawo i Sprawiedliwość, zaczęły pojawiać się plotki, że wokalista zostanie usunięty z show i nie będzie już trenerem.

"The Voice" bez Andrzeja Piasecznego i Michała Szpaka? Mamy komentarz TVP. Bardzo wymowny

Teraz z kolei wiele mówi się na temat ostatniego odcinka formatu. Okazuje się, że na scenie "The Voice Senior" stanęła Czesława Szymaniak - babcia Adriana, uczestnika show TVN - "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Babcia Adriana z "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w "The Voice Senior"

Występ seniorki zapowiadała w swoich mediach społecznościowych już Anita, żona Adriana, którego widzowie mogli poznać w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Chcę pokazać Wam prawdziwą kobietę - inspirację. Może pamiętacie wzruszający moment naszego wesela, kiedy Babcia Adriana wystąpiła, śpiewając piękny utwór o miłości? Bez wątpienia już wtedy pokazała swój talent, ale nie to jest w tym najważniejsze. Babcia mając ponad 80 lat jest niesamowicie pozytywną i pełną energii osobą - piała o pani Czesławie Anita.

Adrian i Anita wraz z dziećmi towarzyszyli starszej pani na planie "The Voice Senior". Przy okazji okazało się, że to właśnie celebryta zgłosiła swoją babcię do muzycznego programu TVP.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje z synkiem. "Pasja będzie po mamusi?"

Występuje w zespole "Magnolie" w Szczecinie

- mówiła seniorka, która na scenie wykonała utwór ludowy " Ej, przeleciał ptaszek".

Niestety, w trakcie występu pani Czesławy nie odwrócił się żaden trener.

Taką moją prawdziwą pasją to jest piłka nożna, siatkówka. Jestem fanką Barcelony. Lubię oglądać też boks

- powiedziała po występie.

Boks?

- dziwił się Piaseczny, a później dodał:

Przyjście do tego programu jest przejawem wielkiej odwagi. (...) Proszę przyjść do nas za rok, raz jeszcze, postaramy się być bardziej otwarci i przygotowani

-pocieszał wokalistkę. Myślicie, że pani Czesława weźmie sobie radę muzyka do serca i zobaczmy ją w kolejnej odsłonie "The Voice Senior"?