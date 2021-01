Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta zostali małżeństwem w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowanym Polsacie. Para doczekała się w połowie zeszłego roku dziecka i według tego, co publikowała w mediach społecznościowych, wydawała się być naprawdę szczęśliwa. Ku zaskoczeniu widzów, pod koniec 2020 roku Oliwia poinformowała na profilu na Instagramie, że podjęli decyzję o rozstaniu. Od tamtej pory, zgodnie z obietnicą, starają się dogadywać jeśli chodzi o opiekę nad maluchem. Oliwia opublikowała urocze zdjęcie z jego udziałem.

Łukasz na spacerze z synem. Fani zaniepokojeni zdjęciami. "Niby uśmiech, ale oczy smutne"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia opublikowała urocze zdjęcie z synem

Oliwia poinformowała internautów o rozstaniu w grudniu 2020 roku. Nie podałaprzyczyny rozstania, ale oświadczyła, że jest to ostateczna decyzja i już do siebie nie wrócą. Poinformowała też, że mimo wszystko pozostają w zgodzie mając na uwadze dobro syna. Internauci jednak nieustępliwie i wielokrotnie snuli podejrzenia na temat powodu rozstania. Na profilu Oliwii na Instagramie winę ponosi według nich głównie Łukasz, z kolei u Łukasza jest to głównie Oliwia. Oboje na kilkanaście dni zniknęli z mediów społecznościowych i dopiero ostatnio ponownie zaczęli dodawać - już w pojedynkę - zdjęcia z synkiem.

Od czasu rozstania była para dzieli się opieką nad dzieckiem. Kilka dni temu zajmował się nim Łukasz, który opublikował zdjęcia ze spaceru po lesie. Teraz uroczym zdjęciem podzieliła się mama chłopca. Zrobiła je podczas wspólnego odpoczynku. Na fotce Franek leży na jej klatce piersiowej, a Oliwia obejmuje jego głowę. Wyglądają naprawdę uroczo.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Oliwia opublikowała urocze zdjęcie z synem Screen Instagram: @modrafrelka

Jak Wam się podoba?