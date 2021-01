"Rolnik szuka żony". Kolejna uczestniczka w ciąży! Miłość znalazła po programie

Wioleta Boćwińska wystąpiła w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego na antenie TVP, który w ostatnich latach jest niekwestionowanym hitem. Kobieta przyszła do telewizyjnego show w poszukiwaniu prawdziwej miłości, ale znalazła ją dopiero po programie. Teraz zapytana przez jedną z internautek wyznała, że jest w ciąży.

"Rolnik szuka żony". Wioleta Boćwińska jest w ciąży

Wioleta w "Rolnik szuka żony" była kandydatką rolnika Adriana Berkowicza. Widzowie pokochali ją za jej skromność i uprzejmość. Niestety te cechy nie przemówiły do rolnika na tyle, by jakoś szczególnie zainteresować się Wioletą. Najpierw czas poświęcał energicznej Agacie, a ostatecznie wybrał Ilonę, z którą jest aż do dziś. Mimo to Wioleta nie zaprzestała swoich poszukiwań i wymarzonego partnera odnalazła już poza kamerami. Przedstawiła go na Instagramie kilka miesięcy po zakończeniu show. Od tamtej pory uczestniczka "Rolnika" chętnie zamieszcza zdjęcia z ukochanym. Na kilku ostatnich fotkach zapozowała w szerokich sukienkach, co wzbudziło zainteresowanie jednej z internautek, która zapytała wprost. Okazuje się, że nie tylko Natalia z tej samej edycji spodziewa się powiększenia rodziny.

Jesteś w ciąży?

Na pozytywną odpowiedź nie musiała długo czekać.

Tak jestem i bardzo się z tego cieszę. Nie mogę się doczekać! - odpisała Wioleta.

Podczas konwersacji z internautką nie chciała jednak zdradzić terminu porodu oraz płci dziecka.

Nie będę zdradzać terminu rozwiązania - dodała.

Widać, że przy nowym mężczyźnie Wioleta promienieje i jest naprawdę szczęśliwa. Życzymy zatem dużo zdrowia, a przede wszystkim tak długo poszukiwanej miłości.